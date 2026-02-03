"Борщ поддержки" за 1 гривну: Клопотенко запустил инициативу, чтобы поделиться теплом с украинцами
- Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает борщ за 1 гривну в своих заведениях как знак поддержки во время кризиса.
- Клопотенко также дает советы, как хранить продукты во время отключений света, используя соляные и уксусные растворы.
Ситуация в украинской столице остается сложной. В условиях энергетического кризиса и постоянных вражеских обстрелов появилась интересная инициатива.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко добавил в меню своих заведений неожиданный пункт. Об этом он рассказал в своем телеграмм-канале.
Что известно об этом?
Известный украинский шеф-повар написал, что в сложные времена хочется простых вещей – тепла и заботы. Однако он не может обнять каждого лично, поэтому делает это через еду. И в эти дни он угощает борщом за 1 гривну.
Без лишних слов – как знак поддержки. Как теплые объятия, которые можно передать дальше. Потому что иногда одна тарелка борща весит больше, чем любые красивые фразы,
– объяснил Клопотенко.
Он также отметил, что тепло передает вместе со своей доставкой МУЗА. Она доступна есть в Glovo, Bolt, LOKO или возможен самовывоз по номеру +380 99 827 71 65.
Борщ можно заказать за 1 гривну / Фото из телеграмм-канала Клопотенко
Это особенно ценно в нынешней ситуации, ведь враг постоянно атакует Киев. Например, в ночь на 3 февраля Россия снова массированно атаковала Украину. Владимир Зеленский рассказал детали обстрела. По его словам, этот раз снова били прицельно по энергетическим объектам.
Для этого противник использовал рекордное количество баллистического вооружения.
Как хранить еду без света?
- Известный ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал украинцам, как следует хранить продукты во время длительных отключений света. Советы довольно простые и не требуют сложных усилий.
- Повар рассказал, что филе курятины можно спокойно хранить 2 – 3 дня в соляном растворе. Нужно в миске с водой развести всего 30 граммов соли и погрузить в раствор курятину.
- А вот овощи следует хранить в миксе горячей воды, уксуса и соли. По словам повара, залитые таким раствором перец и огурцы останутся вкусными в течение 3 – 4 недель. На вкус такие овощи будут как свежие, но сохранены благодаря специальному раствору.