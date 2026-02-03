Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко добавил в меню своих заведений неожиданный пункт. Об этом он рассказал в своем телеграмм-канале.

Что известно об этом?

Известный украинский шеф-повар написал, что в сложные времена хочется простых вещей – тепла и заботы. Однако он не может обнять каждого лично, поэтому делает это через еду. И в эти дни он угощает борщом за 1 гривну.

Без лишних слов – как знак поддержки. Как теплые объятия, которые можно передать дальше. Потому что иногда одна тарелка борща весит больше, чем любые красивые фразы,

– объяснил Клопотенко.

Он также отметил, что тепло передает вместе со своей доставкой МУЗА. Она доступна есть в Glovo, Bolt, LOKO или возможен самовывоз по номеру +380 99 827 71 65.



Борщ можно заказать за 1 гривну / Фото из телеграмм-канала Клопотенко

Это особенно ценно в нынешней ситуации, ведь враг постоянно атакует Киев. Например, в ночь на 3 февраля Россия снова массированно атаковала Украину. Владимир Зеленский рассказал детали обстрела. По его словам, этот раз снова били прицельно по энергетическим объектам.

Для этого противник использовал рекордное количество баллистического вооружения.

