Как собрать чемодан, чтобы вас пустили в самолет: бортпроводница дала 5 ценных советов

Любители путешествий часто сталкиваются с одной и той же проблемой –как упаковать в чемодан все нужные вещи. Особенно это важно, когда речь идет об авиаперелете и место для багажа ограничено.

Профессиональная бортпроводница и популярный блогер Екатерина Кудлач, более известная как zahmarna.kate, рассказала, как поместить в чемодан все и даже немножко больше. Блогер дала 5 ценных советов для любителей путешествий, пишет 24 Канал.

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5 советов, как поместить в чемодан все необходимые вещи

Прежде всего, как объясняет Екатерина Кудлач, нужно выбрать чемодан, который вам подходит. По словам бортпроводницы, пластиковые чемоданы надежнее, а тканевые – вместительнее.

Однако блогер не рекомендует паковать чемодан под завязку, ведь тогда существует риск, что вас просто не пустят на борт самолета или же пустят, однако чемодан не влезет не поместится на полочку.

Блогер пошутила, что в таком случае бортпроводники будут "очень счастливы".

Бортпроводница рассказала, как поместить в чемодан все нужные вещи: смотрите видео

Второй совет от бортпроводницы заключается в том, что все вещи следует скручивать. По ее словам, это экономит место и предотвращает помятость.

Также блогер советует использовать органайзеры и мешочки. Бортпроводница подчеркивает, что это находка для всех, кто собирается в путешествие, поскольку органайзеры имеют аккуратный вид и удобны.

Четвертый совет от профессиональной бортпроводницы – размещать носки в свободные пространства в чемодане. А пятый и самый главный совет – не брать в поездку ничего лишнего.