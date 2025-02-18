В тизере нового сезона "Бриджертонов" заметили кокошник: украинцы объяснили, почему это "кринж"

На Netflix появился тизер нового сезона сериала "Бриджертоны", где можно заметить женщину в кокошнике –русском головном уборе. Этот эпизод раскритиковали украинцы.

Однако проблема здесь не в "Бриджертонах" и не в кокошнике. Почему упоминание россиян в фильмах и сериалах является проблемой – рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео блогера Krapka Krapka.

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Проблема искусственно возвеличенной культуры

Популяризатор украинской культуры Krapka Krapka отмечает, что проблемой является не кокошник в "Бриджертонах". Более того, еще и неизвестно, или это только эпизодический момент, или все же это было появление важного персонажа. Однако проблема в другом – в мире и дальше есть тенденция на "большую русскую культуру", несмотря на войну в Украине.

Блогер вспомнила, что еще в начале полномасштабного вторжения на Западе был довольно популярным лозунг Cancel Putin, not Pushkin ("Отменяйте Путина, а не Пушкина") как ответ на отторжение к русской культуре в мире. И до сих пор россияне участвуют в международных форумах и кинофестивалях, политических мероприятиях и других событиях.

Более того, многие украинцы, как и иностранные, убеждены, что культура – вне политики. Потому что нас так учили. Именно в эту пропаганду Москва вкладывала кучу нефтедолларов. И надо признать, что московитов терпят и уважают в мире в том числе из-за "большой культуры",

– отмечает блогерша.

В частности Krapka Krapka подчеркивает, что в той же русской литературе не было ни ренессанса, ни барокко, а Лев Толстой, которого так любят на Западе не описывал жизнь обычного россиянина, а исключительных элит. Однако россияне годами работали на создание имиджа "великой культуры", из-за чего часто в кино и сериалах появляются упоминания чего-то русского. Упоминания россиян, как замечает блогер, присутствуют даже в таких сериалах, как "Секс и город" и "Друзья". И даже кровавая война, которую начала Россия в центре Европы не изменила этой тенденции – о чем свидетельствует кокошник в "Бриджертонах".

Тизер нового сезона "Бриджертонов": смотрите видео

Также Krapka Krapka подчеркивает, что большинство того, что называют "русской" культурой – является наследием порабощенных русскими народов.

Krapka Krapka о кокошнике в "Бриджертонах": смотрите видео