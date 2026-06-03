Не в честь Юлия Цезаря: почему салат "Цезарь" называется именно так

Многие могли бы подумать, что салат "Цезарь" назвали в честь знаменитого римского правителя Юлия Цезаря. Однако на самом деле это популярное блюдо не имеет с ним ничего общего.

О том, как появился и получил свое название салат "Цезарь", пишет History Facts.

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История возникновения названия салата "Цезарь"

Многие могли бы подумать, что салат "Цезарь" назвали в честь знаменитого римского правителя Юлия Цезаря. Однако на самом деле это популярное блюдо не имеет с ним ничего общего.

Свое название салат "Цезарь" получил от итальянско-американского ресторатора и повара Цезаря Кардини. В 1919 году он открыл свой первый ресторан в Калифорнии, еще до введения сухого закона. После введения запрета на алкоголь в США Кардини расширил бизнес и открыл заведение "Caesar's" в мексиканской Тихуане, где спиртное можно было подавать легально.

Цезарь Кардини / Архивное фото

Именно там и появился знаменитый салат "Цезарь". Хотя вокруг его происхождения до сих пор идут споры, именно Кардини официально связывал себя с созданием блюда и активно популяризировал его под собственным именем.

По рассказам дочери ресторатора Розы Кардини, рецепт родился случайно во время напряженного выходного 4 июля 1924 года. Когда на кухне начали заканчиваться продукты, Кардини использовал то, что осталось под рукой: салат ромен, оливковое масло, яйца, сухарики, соус Вустершир и пармезан. Для зрелищности блюдо готовили прямо у столиков гостей.

Салат "Цезарь" / Фото Unsplash

Впрочем, существуют и другие версии. По одной из них, автором салата был брат Кардини – Алессандро, который хотел удивить компанию летчиков, что ужинала в ресторане. Другая теория приписывает создание рецепта работнику заведения Ливио Сантини, который якобы взял за основу рецепт своей матери.

Как бы там ни было, впоследствии Кардини вернулся в Лос-Анджелес, а в 1938 году открыл магазин, где начал продавать бутылочную заправку для салата "Цезарь".