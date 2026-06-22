Показывает не только время, но и положение солнца и звёзд: какие часы считаются самыми сложными в мире

Механические часы, которые могут показывать не только время, но и фазы Луны, положение звёзд и даже прогнозировать затмения. Более 40 лет назад они стали мировой сенсацией, поэтому неудивительно, что Ulysse Nardin Astrolabium до сих пор считаются одним из самых сложных и амбициозных часовых проектов в истории.

Какие часы считаются самыми сложными в мире и в чём заключается их сложность, рассказывает @cats_and_watches в Threads.

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Что особенного в часах, которые считаются самыми функциональными в мире

Часы Ulysse Nardin Astrolabium вышли ещё в 1985 году. По словам автора поста, они сразу попали в Книгу рекордов Гиннеса как самые функциональные наручные часы.



Часы Ulysse Nardin Astrolabium на руке / Фото пользователя @cats_and_watches

Дело в том, что он имел 21 усложнение, что и сделало его самыми сложными часами в мире. Помимо даты, дня недели и местного времени, механизм ещё и показывал знак зодиака, солнечное время, восход и закат, положение солнца и луны, фазы луны, прогноз солнечных и лунных затмений, а также движение небесных сфер и положение звёзд.

Всё это — чистая механика в корпусе диаметром 40 миллиметров. Точность тоже космическая: некоторые расчёты здесь имеют погрешность всего в один день за 144 тысячи лет. Цифра, которую сложно представить,

– комментирует автор поста в Threads.

Вполне оправданно, что их называют механическим чудом и одним из самых смелых часовых проектов 20 века.

Кстати, самыми дорогими часами в мире являются Graff Diamonds Hallucination. Их стоимость оценивается в 55 миллионов долларов.