7 часов, которые носят элитные военные подразделения: цена некоторых превышает 3 тысячи евро

На сегодня военные часы не выдают каждому солдату. Их получают преимущественно элитные подразделения, в частности из Германии, Норвегии, Италии или Франции. Модели таких часов разнообразны – от Sinn EZM 3 до CWC SBS Diver.

Какие самые крутые часы носят военные по всему миру, рассказали на аккаунте @cats_and_watches в Threads.

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Лучшие 7 часов разных армий мира

Как рассказал на своем аккаунте автор поста о самых крутых часах мира, когда-то государства фактически гарантировали каждому бойцу военные часы. Однако сейчас все изменилось, ведь их получают только элитные спецподразделения в армии.

В список лучших часов входят такие модели:

Sinn EZM 3, Германия

Это один из самых известных профессиональных часов, создан для нужд немецкого полицейского спецназа. Их цена ориентировочно составляет 1 975 евро на стальном браслете.

Известно, что в названии EZM означает Einsatzzeitmesser, то есть таймер для миссий. А EZM 3 был добавлен к серии в 2001 году специально под нужды спецназа.

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Micromilspec MILGRAPH, Норвегия

Компания производит эти часы под заказ конкретных подразделений. Поэтому первый контракт в 2019 году – 330 часов для 330-й эскадрильи поиска и спасения ВВС Норвегии. Цена одних таких часов достигает 3 500 евро.

Tutima M2 Coastline Chronograph 6430-02, Германия

Это наследник официального пилотского хронографа NATO ref. 798, который Воздушные силы Германии приняли на вооружение в начале 1980-х годов. Стоимость за одни часы – от 3 000 до 3 300 евро.

Squale Master x Palombari del Comsubin, Италия

Швейцарская компания Squale поставляла часы для водолазов COMSUBIN ВМС Италии еще с 1980-х годов. В 2022 году это сотрудничество возобновили моделью Master Marina Militare, а в 2023 году выпустили титановую Master x Palombari. Стоимость – 1 990 евро

Yema Flygraf, Франция

Подразделение, которому поставляли такие часы – Воздушно-космические силы Франции. Партнерство компании, которая производит их, с подразделением началось еще с 1970-х годов. Цена колеблется в пределах 1 000 евро.

Marathon GSAR / TSAR, США (канадский бренд)

Их заказывали для саперов ВМС, спасателей ВВС и Сил спецопераций Армии. Сама компания Marathon поставляет часы союзникам еще со Второй мировой войны. Линейку дайверов SAR (Search and Rescue) разрабатывали специально для армий США и Канады. GSAR означает Goverment Search and Rescue. Диапазон стоимости колеблется от 1 000 евро до 1 250 евро.

CWC SBS Diver Mk.2 (SF300 QS120-DD), Великобритания

CWC основали еще в 1972 году под британскую армию. Дайверскую модель для SBS (Силы беспилотных систем) создали по спецификации MOD 1987 года, подписанной командиром морской пехоты, и с тех пор ее выдают непрерывно.

Подразделения, которые получали часы: SBS, Королевская морская пехота, боевые пловцы ВМС, отдельные армейские подразделения. Стоимость из числа других часов в топе является самой низкой – 730 евро.

Семь видов часов, которые носят мировые военные / Скриншоты со страницы @cats_and_watches, Threads

Кстати, как заметил автор поста, самыми интересными из тех, которые он тестировал, есть норвежский Micromilspec и итальянский Squale.

О каких часах знают все

Речь идет о Часах Судного дня, которые показывают, насколько близко человечество находится к глобальной катастрофе или самоуничтожению. "Полночь" на этих часах означает теоретический конец света, а стрелки могут передвигаться вперед или назад в соответствии с оценкой угрозы для цивилизации.

Ранее часы показывали 89 секунд до полуночи, а по состоянию на сейчас показатель составляет 85 секунд до полуночи. Это самая опасная отметка за всю историю их существования. Кстати, решение о переводе стрелок принимает специальный совет экспертов по вопросам ядерной безопасности, науки и климата.

Известно, что этот проект часов начали в 1947 году создатели первой американской атомной бомбы в рамках некоммерческой организации "Бюллетень ученых-атомщиков". В частности среди его основателей был и Альберт Айнштайн.