Не только крокодил: какие часы за 130 тысяч евро есть у владельца скандального пентхауса

Владислав Соколов стал известен после скандала вокруг его роскошного пентхауса, интерьер которого поразил интернет-сообщество позолотой, мрамором, дорогой мебелью и живым крокодилом. Впоследствии внимание к бизнесмену привлекло расследование о возможном хищении средств на строительстве защитных сооружений для энергообъектов Киевской области.

Но, похоже, любовь к роскоши не ограничивается его жильем. Владислав Соколов носит швейцарские часы Audemars Piguet и Patek Philippe, общая стоимость которых превышает 130 тысяч евро, как выяснил @cats_and_watches.

Audemars Piguet с бриллиантами и сапфирами

Первые часы Соколова – массивный хронограф из коллекции Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Это одна из самых узнаваемых линеек швейцарского бренда, созданная как более спортивная и габаритная версия классической модели Royal Oak.

Особое внимание привлекает безель часов. По описанию @cats_and_watches, он изготовлен из 18-каратного белого золота и украшен 16 бриллиантами и 16 сапфирами багетной огранки. То есть это не просто дорогой аксессуар, но и довольно заметное ювелирное украшение.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore / @cats_and_watches

Интересно, что Royal Oak Offshore изначально задумывали как большие спортивные часы. Его массивный корпус, характерный восьмиугольный безель и открытые винты стали узнаваемыми чертами коллекции. В версии с драгоценными камнями спортивный дизайн получил уже совсем иное прочтение.

Золотые часы Patek Philippe за десятки тысяч евро

Второй выбор Соколова – Patek Philippe 5070 в золотом корпусе. Эта модель была представлена в 1998 году, а ее производство завершилось в 2010-м.

У часов 42-миллиметровый корпус из золота, два дополнительных циферблата и тахиметрическая шкала. Внутри – механизм CH 27-70 с ручным заводом, созданный на базе механизма Lemania 2310.

Есть и интересная историческая деталь: когда Patek Philippe представила модель 5070, ее необычно большой корпус удивил поклонников бренда. На тот момент 42 миллиметра были действительно внушительным размером для серийных часов этой мануфактуры.

Модель также обладает коллекционной ценностью. Например, на аукционе Phillips в 2025 году золотые часы Patek Philippe 5070 1999 года были проданы за 63 500 швейцарских франков.

Patek Philippe 5070 / @cats_and_watches

Сколько стоят часы Соколова

По оценке @cats_and_watches, обе модели вместе стоят более 130 тысяч евро – это примерно 6,6 миллиона гривен. При этом точная стоимость зависит от конкретной модификации, состояния, комплектации и происхождения часов.

Обе модели уже не производятся, но они по-прежнему представляют интерес для коллекционеров. Patek Philippe 5070 ценят за механизм и место в истории бренда, а Royal Oak Offshore – за узнаваемый дизайн и разнообразие ювелирных исполнений.

Именно сочетание драгоценных камней, золота и массивных корпусов и создает тот самый эффект "дорого-богато", который так подходит к интерьеру пентхауса Соколова.

Что известно о Владиславе Соколове

Владислав Соколов стал известен после того, как получила широкую огласку история о его роскошном доме с позолотой, мраморными колоннами, крытым бассейном и настоящим крокодилом.

Бизнесмен из Днепра фигурирует в расследовании о возможном хищении средств, выделенных на строительство защитных сооружений для энергообъектов Киевской области.

По предварительным подсчетам следствия, возможное завышение стоимости материалов составило 20,8 миллиона гривен. Соколова также связывают с компаниями, поставлявшими металлопродукцию подрядчикам.