13 января, 16:54
2

Сеть захватил челлендж "Мой 2016": пользователи массово возвращаются в прошлое

Юлия Турелык
Социальные сети захватил ностальгический челлендж "Мой 2016". Пользователи решили вспомнить, как выглядели 10 лет назад, поэтому активно делятся архивными фото и воспоминаниями беззаботной жизни.

Фотографии 2016 года достаточно сильно отличаются от того, что публикуют пользователи сейчас, пишет 24 Канал. В сообщениях преобладают селфи без фильтров, кадры плохого качества, обычные позирование и просто веселые фото. Тогда фото делались на память.

Заметную разницу можно увидеть на фотографиях инфлюенсеров, которые сильно изменились за 10 лет и достигли значительных вершин. Челендж распространился не только на звезд, но и на обычных пользователей, которые решили вспомнить свой 2016 год. Для многих такие кадры являются теплой ностальгией, поэтому они охотно ею делятся со своими подписчиками.

10-летние фотографии опубликовали в сети Маша Ефросинина, блогер Татьяна Парфильева, Ирина Путивленко и многие другие.

К слову, психологи отмечают, что возвращение к старым фото является определенной терапией, которая способна улучшить настроение. Издание Vogue пишет, что просмотр старых фотографий может подарить приятные эмоции. Такая терапия снижает уровень гормонов стресса и повышает выработку серотонина и эндорфинов. Ностальгическая привычка способна стимулировать ощущение счастья и восстановить эмоциональный баланс.

Чем запомнился украинцам 2026 год?

Главным культурным событием 2016 года стала победа Джамалы на Евровидении. Певица с песней "1944" одержала победу на песенном конкурсе в Швеции. Песня исполнительницы была посвящена депортации крымских татар. В 2016 году, после аннексии Крыма, эта тема стала особенно острой. Момент победы Джамалы для многих украинцев до сих пор остается незабываемым.

Почему фотографии 2016 года отличаются от современных?

Фотографии 2016 года отличаются от современных из-за отсутствия фильтров, плохого качества кадров и обычного позирования. Тогда фото делались на память - без особых требований к эстетике.

Какова роль психологии в просмотре старых фотографий?

Психологи отмечают, что возвращение к старым фотографиям является определенной терапией - она способна улучшить настроение, снизить уровень гормонов стресса и повысить выработку серотонина и эндорфинов.

Какое культурное событие 2016 года запомнилось украинцам больше всего?

Главным культурным событием 2016 года стала победа Джамалы на Евровидении с песней "1944". Эта победа является незабываемым моментом для многих украинцев.