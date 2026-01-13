Сеть захватил челлендж "Мой 2016": пользователи массово возвращаются в прошлое
- Челендж "Мой 2016" захватил социальные сети, где пользователи делятся архивными фото с 2016 года.
- Главным культурным событием 2016 года для украинцев стала победа Джамалы на Евровидении с песней "1944".
Социальные сети захватил ностальгический челлендж "Мой 2016". Пользователи решили вспомнить, как выглядели 10 лет назад, поэтому активно делятся архивными фото и воспоминаниями беззаботной жизни.
Фотографии 2016 года достаточно сильно отличаются от того, что публикуют пользователи сейчас, пишет 24 Канал. В сообщениях преобладают селфи без фильтров, кадры плохого качества, обычные позирование и просто веселые фото. Тогда фото делались на память.
Читайте также
Заметную разницу можно увидеть на фотографиях инфлюенсеров, которые сильно изменились за 10 лет и достигли значительных вершин. Челендж распространился не только на звезд, но и на обычных пользователей, которые решили вспомнить свой 2016 год. Для многих такие кадры являются теплой ностальгией, поэтому они охотно ею делятся со своими подписчиками.
10-летние фотографии опубликовали в сети Маша Ефросинина, блогер Татьяна Парфильева, Ирина Путивленко и многие другие.
К слову, психологи отмечают, что возвращение к старым фото является определенной терапией, которая способна улучшить настроение. Издание Vogue пишет, что просмотр старых фотографий может подарить приятные эмоции. Такая терапия снижает уровень гормонов стресса и повышает выработку серотонина и эндорфинов. Ностальгическая привычка способна стимулировать ощущение счастья и восстановить эмоциональный баланс.
Чем запомнился украинцам 2026 год?
Главным культурным событием 2016 года стала победа Джамалы на Евровидении. Певица с песней "1944" одержала победу на песенном конкурсе в Швеции. Песня исполнительницы была посвящена депортации крымских татар. В 2016 году, после аннексии Крыма, эта тема стала особенно острой. Момент победы Джамалы для многих украинцев до сих пор остается незабываемым.
