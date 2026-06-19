Не Киев: какой город Руси по численности населения в несколько раз превосходил Париж

Один из украинских городов во времена Киевской Руси был одним из крупнейших городов Европы и значительно превосходил по численности населения тогдашний Париж. Его единственным настоящим конкурентом по влиянию и масштабам оставался Киев.

О том, какой украинский город во времена Киевской Руси был настоящим мегаполисом Европы и по численности населения превосходил тогдашний Париж, рассказал в видео на YouTube исследователь истории Аким Галимов в проекте "Реальная история".

Смотрите также Первый мобильный звонок в Украине состоялся в 1993 году: кто его совершил и что сказал

Какой город Руси был больше Парижа?

По словам Галимова, в эпоху Киевской Руси Чернигов был одним из крупнейших городов Европы и уступал по значимости лишь Киеву. В 11 веке население города достигало около 20 тысяч человек, что в несколько раз превышало численность жителей тогдашнего Парижа.

Во французской столице, как и в большинстве городов Западной Европы, проживало всего 5 000 – 7 000 человек. Получается, княжеский Чернигов населяло почти вчетверо больше людей, чем тогдашний Париж,

– отметил исследователь.

Чернигов сегодня / Фото GettyImages

Галимов также отмечает, что Чернигов постоянно соперничал с Киевом за первенство. В частности, в городе есть древние подземные пещеры, напоминающие знаменитые пещеры Киево-Печерской лавры.

В то же время, несмотря на свою многовековую историю и значимую роль, Чернигов часто остается в тени других исторических центров Украины.