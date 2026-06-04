Первый в Европе: город на западе Украины решил полностью отказаться от газа

Чертков на Тернопольщине подписал Декларацию городов, свободных от газа, став первым городом в Европе, который официально присоединился к этой инициативе. Документ предусматривает постепенный отказ от ископаемого газа и переход к 100% возобновляемой энергетике.

О том, как в Черткове планируют переходить на возобновляемую энергетику и отказываться от ископаемого газа, сообщили в пресс-службе природозащитной организации Greenpeace.

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Чертков планирует постепенно отказаться от газа

Декларацию городов, свободных от газа, Greenpeace создала для формирования сети городов, которые готовы отказываться от использования ископаемого газа в конечном потреблении. Документ также предусматривает ускорение перехода к 100% возобновляемой энергетике.

То, что Чертков решил подписать декларацию, демонстрирует, насколько действенными могут быть решения на основе возобновляемой энергетики в условиях вызовов безопасности. Климатическая адженда никуда не исчезает, однако для Украины переход на 100% возобновляемой энергии означает еще и то, что люди будут иметь свет и тепло даже в случае угроз для энергетической инфраструктуры,

– сообщила координатор кампаний за зеленую энергетику "Greenpeace Украина" Марине Абрамян.

Чертков подписал Декларацию городов, свободных от газа / Фото "Greenpeace Украина"

Согласно декларации Чертков обязуется:

определять целевые даты полного отказа от ископаемого газа и начинать реальные шаги для этого перехода;

развивать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) для производства тепла и электроэнергии, повышать энергоэффективность и внедрять электрификацию;

сотрудничать с городами на региональном, национальном и международном уровнях для привлечения поддержки и финансирования энергетического перехода.

Городской голова Чорткова Владимир Шматько заявил, что подписание декларации является свидетельством конкретных намерений общины. Он отметил, что город планирует внедрять проекты в сфере возобновляемой энергетики и повышать осведомленность жителей, чтобы постепенно сократить зависимость от газа.

"Почему мы должны отказаться от потребления газа? Во-первых, газ – это ресурс, который заканчивается, и мы должны быть готовы к этому моменту. Во-вторых, газ не является чистой энергией. В-третьих, газ – это оружие. И именно из-за газа, в том числе, мы не можем остановить сегодня войну России против Украины, войну в Европе. Для Украины отказ от ископаемого газа – это вопрос не только экологии, но и безопасности и независимости", – заявил Шматько.

Чертков решил постепенно отказаться от ископаемого газа / Фото 24 Канала

В Greenpeace отметили, что Чертков стал первым европейским городом, который официально объявил о намерении отказаться от ископаемого газа.