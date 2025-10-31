Золото, свидетельство о рождении дедушки и самолет: какие подарки получал Трамп от других лидеров
- Дональд Трамп получал различные дипломатические подарки, включая Чемпионский пояс Александра Усика от Владимира Зеленского, Золотой пейджер от Беньямина Нетаньяху, и Boeing 747 от Катара.
- Во время ланча в Белом доме Трамп угощал Зеленского зеленым салатом, жареной курятиной с бататом и бисквитом с мороженым.
Дипломатические подарки всегда вызывали интерес, однако особенно это проявляется во время президентства Дональда Трампа. Найти подарок мужчине, который и так имеет почти все, о чем можно только мечтать, однако лидеры стран справляются.
В течение недели Дональд Трамп путешествовал с визитами по Азии и, конечно, снова получал подарки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
Что дарили Дональду Трампу?
Подарки во время визитов – это дипломатические жесты, которые показывают надежды и расчеты тех, кто их дарит. Это способ выразить уважение и установить более прочные связи.
Дональд Трамп получал очень разные подарки. В частности, и от Владимира Зеленского. Во время своего первого визита к Дональду Трампу он подарил ему Чемпионский пояс Александра Усика.
Что дарили Трампу другие лидеры:
- Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подарил Трампу Золотой пейджер.
- Премьер-министр Японии дарил Золотой шлем из Ишибы.
- На День Святого Патрика лидеры Ирландии уже давно приходят в Белый дом с хрустальной чашей Уотерфорда, наполненной трилистником, и премьер-министр Ирландии Майкл Мартин не стал исключением.
- Владимир Путин подарил портрет.
- От Катара Трамп получил Boeing 747 стоимостью 400 миллионов долларов,
- Канцлер Германии Фридрих Мерц привез Трампу свидетельство о рождении его дедушки.
- Также он получал в подарок символические клюшки для гольфа.
- Во время своего визита в Южную Корею Трамп получил от президента Ли Дже Мен копию исторической золотой короны.
Эти подарки были дипломатическими жестами и, соответствии с законодательством США, являются собственностью общественности.
Как Трамп угощал Зеленского на обеде в Белом доме?
17 октября после общения с журналистами в Белом доме провели ланч, стало известно меню для политиков.
Трамп угощал Зеленского зеленым салатом, жареной курятиной с бататом и бисквитом с мороженым, говорится в Reuters.
Какое блюдо терпеть не может Мелания Трамп?
- Первая леди США Мелания Трамп в своих мемуарах поделилась неожиданной деталью о собственных гастрономических вкусах. Она призналась, что не может есть блюда, которые считаются визитной карточкой японской кухни.
- В частности, она терпеть не может сырую рыбу.
- В Императорском дворце Токио супруги наслаждались "cote de boeuf rotie", "glace mont fuji" и другими изысканными блюдами. Во время того же визита они также насладились ужином со стейком из говядины вагю с тогдашним премьер-министром Синдзо Абэ и его женой Акие.