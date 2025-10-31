Золото, свидетельство о рождении дедушки и самолет: какие подарки получал Трамп от других лидеров

Дипломатические подарки всегда вызывали интерес, однако особенно это проявляется во время президентства Дональда Трампа. Найти подарок мужчине, который и так имеет почти все, о чем можно только мечтать, однако лидеры стран справляются.

В течение недели Дональд Трамп путешествовал с визитами по Азии и, конечно, снова получал подарки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что дарили Дональду Трампу?

Подарки во время визитов – это дипломатические жесты, которые показывают надежды и расчеты тех, кто их дарит. Это способ выразить уважение и установить более прочные связи.



Дональд Трамп получал различные подарки / Фото Getty Images

Дональд Трамп получал очень разные подарки. В частности, и от Владимира Зеленского. Во время своего первого визита к Дональду Трампу он подарил ему Чемпионский пояс Александра Усика.

Что дарили Трампу другие лидеры:

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подарил Трампу Золотой пейджер.

Премьер-министр Японии дарил Золотой шлем из Ишибы.

На День Святого Патрика лидеры Ирландии уже давно приходят в Белый дом с хрустальной чашей Уотерфорда, наполненной трилистником, и премьер-министр Ирландии Майкл Мартин не стал исключением.

Владимир Путин подарил портрет.

От Катара Трамп получил Boeing 747 стоимостью 400 миллионов долларов,

Канцлер Германии Фридрих Мерц привез Трампу свидетельство о рождении его дедушки.

Также он получал в подарок символические клюшки для гольфа.

Во время своего визита в Южную Корею Трамп получил от президента Ли Дже Мен копию исторической золотой короны.

Эти подарки были дипломатическими жестами и, соответствии с законодательством США, являются собственностью общественности.

Как Трамп угощал Зеленского на обеде в Белом доме?

17 октября после общения с журналистами в Белом доме провели ланч, стало известно меню для политиков.

Трамп угощал Зеленского зеленым салатом, жареной курятиной с бататом и бисквитом с мороженым, говорится в Reuters.

