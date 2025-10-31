Например, были значительные проблемы с адаптацией определенных специфических терминов, которые теряли заложенный смысл, если переводить их дословно. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал "отец" украинского Гарри Поттера Виктор Морозов, который работал над переводом.

Смотрите также "Ради ребенка готова на все": украинка растрогала сеть постом о том, как ее сын ждет Хэллоуин

Какие термины из мира Гарри Поттера подверглись украинизации?

По словам Виктора Морозова, в первой книге есть такое The Mirror of Erised, которое переводится как "Зеркало Желаний", потому что в названии слово желание – desire – написано задом наперед.

Я долго думал, как бы это перевести, потому что на русский это было бы Зеркало Яннажаб, при чем здесь лягушки? Но потом мне стукнуло в голову, что профессор Дамблдор объяснял Гарри, что это зеркало, в котором отражаются желания сердца. Поэтому я решил использовать именно слово "сердце", и получилось Зеркало Яцрес,

– раскрыл он некоторые детали.

Также переводчик рассказал и о других трудностях. Например, в английском языке нет мужского и женского родов в определении профессии, поэтому, когда речь идет о профессоре, мы не знаем, это мужчина, или женщина.

И если книги этого не объясняют, то надо угадывать. А потом оказывается, что мимо. Слава Богу, я нигде не ошибся, но были среди переводчиков такие моменты. Например, профессор Амбридж у некоторых был мужчиной, а оказалось, что это женщина,

– добавил Морозов.

Также были проблемы с переводом названий. Последняя книга – "Гарри Поттер и Смертельные реликвии". В оригинале – Harry Potter and the Deathly Hallows, что трудно правильно перевести, если не понимать, о чем идет речь.

Когда был анонс новой книги, издатели по всему миру требовали название. Вот русские перевели как "Дары Смерти". А мне интуитивно повезло с тем, что я выбрал именно "Смертельные реликвии", потому что Роулинг где-то перед выходом смилостивилась над переводчиками и объяснила, о чем название,

– отметил "отец" украинского перевода культовой истории.

Кем на самом деле был Албус Дамблдор?

Одна из самых популярных теорий о Гарри Поттере говорит, что Албус Дамблдор на самом деле является Смертью, говорится в видео на канале "Книжная гурманка".

Это одна из самых известных теорий о вселенной Гарри Поттера, основой для которой является "Сказки Барда Бидла", которые играют особую роль в финале поттерианы. Даже само название последней книги "Гарри Поттер и Смертельные реликвии" происходит от этих сказок, а точнее от одной из них.

Речь идет о "Сказке о трех братьях". В ней говорится о том, что трое братьев-волшебников с помощью магии возвели мост через реку, что изрядно удивило Смерть, потому что обычно в попытке перейти водоем люди погибали. Она встретила братьев посреди моста, который они построили чарами и предложила им подарки.

Что стоит почитать из новинок?