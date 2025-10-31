Наприклад, були значні проблеми із адаптацією певних специфічних термінів, які втрачали закладений сенс, якщо перекладати їх дослівно. Про це у ексклюзивному інтерв'ю розповів "батько" українського Гаррі Поттера Віктор Морозов, який працював над перекладом.

Які терміни зі світу Гаррі Поттера зазнали українізації?

За словами Віктора Морозова, у першій книжці є таке The Mirror of Erised, яке перекладається як "Дзеркало Бажань", бо у назві слово бажання – desire – написане задом наперед.

Я довго думав, як би то перекласти, бо українською то було би Дзеркало Яннажаб, до чого тут жаби? Але потім мені стукнуло в голову, що професор Дамблдор пояснював Гаррі, що це дзеркало, в якому відображаються бажання серця. Тому я вирішив використати саме слово "серце", і вийшло Дзеркало Яцрес,

– розкрив він деякі деталі.

Також перекладач розповів і про інші труднощі. Наприклад, у англійській мові немає чоловічого і жіночого родів в означенні професії, тому, коли йдеться про професора, ми не знаємо, чи це чоловік, чи жінка.

І якщо книги цього не пояснюють, то треба вгадувати. А потім виявляється, що мимо. Слава Богу, я ніде не помилився, але були серед перекладачів такі моменти. Наприклад, професор Амбридж в декого був чоловіком, а виявилося, що то жінка,

– додав Морозов.

Також були проблеми із перекладом назв. Остання книга – "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії". В оригіналі – Harry Potter and the Deathly Hallows, що важко правильно перекласти, якщо не розуміти, про що йдеться.

Коли був анонс нової книги, видавці по всьому світу вимагали назву. От росіяни переклали як "Дари Смерті". А мені інтуїтивно пощастило з тим, що я обрав саме "Смертельні реліквії", бо Роулінг десь перед виходом змилосердилася над перекладачами та пояснила, про що назва,

– зазначив "батько" українського перекладу культової історії.

Ким насправді був Албус Дамблдор?

Одна з найпопулярніших теорій про Гаррі Поттера каже, що Албус Дамблдор насправді є Смертю, мовиться у відео на каналі "Книжкова гурманка".

Це одна з найвідоміших теорій про всесвіт Гаррі Поттера, підґрунтям для якої є "Казки Барда Бідла", які відіграють особливу роль у фіналі поттеріани. Навіть сама назва останньої книги "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії" походить від цих казок, а точніше від однієї з них.

Мова йде про "Казку про трьох братів". У ній йдеться про те, що троє братів-чарівників за допомогою магії звели міст через річку, що неабияк здивувало Смерть, бо зазвичай у спробі перейти водойму люди гинули. Вона перестріла братів посеред мосту, який вони спорудили чарами і запропонувала їм подарунки.

