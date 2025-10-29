Например, "Книголав" также рассказал, что стоит почитать в ближайшее время. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт издательства.

"Поймать кролика", Лана Басташич

Две женщины, разорванные войной и молчанием, отправляются в путешествие через Балканы – в собственные разрушенные воспоминания. Их дружба – осколок утраченного детства, что болит, как содранная старая рана. Сара – эмигрантка, которая не нашла себя в мире, где идентичность – настоящее поле боя. Лейла – бунтарка, которая так и не смогла смириться с несправедливостью и социальным неравенством.



"Поймать кролика" / Фото издательства

Обе убегают от прошлого, но оно сидит рядом – на заднем сиденье, молчаливое и беспощадное. "Поймать кролика" – роман не о побеге, а о возвращении туда, где болит больше всего. Это глубокое исследование психологических травм, которые остаются после войны, даже когда оружие уже давно заржавело. Название:

"Убийство в рождественской лавке", Андрейна Кордани

В канун Рождества, когда покупатели ищут оригинальные и особенные подарки для своих близких, они попадают в лондонский магазинчик, спрятанный в глубине узких улочек.



"Убийство в рождественской лавке" / Фото издательства

Но никто из них не догадывается, что двери уже закрылись и никто из них не покинет этого места, пока не раскроются их самые сокровенные секреты. В домике Санты их ждет ужасный подарок, а тот, кто заманил их сюда, не остановится ни перед чем.

"Хортон слышит ктос!", Доктор Сьюз

Когда слон Хортон слышит крик о помощи, он решает во что бы то ни стало спасти маленьких созданий из мелкой песчинки – хтосов! И хотя они крошечные и незаметные, но, как и большой слон или быстрые обезьяны и кенгуру, так же имеют право на жизнь, потому что "каждый из них личность, размер здесь ни при чем".



"Хортон слышит ктосов!" / Фото издательства

Рассказ о доброте и отваге, ценность жизни и умение помочь – уже классическая история известного американского сказочника Доктора Сьюза, автора "О Гринче, который украл Рождество!", "Кота в шляпе", "Лоракса" и многих других сказок для детей и их взрослых.

"Исповедь английского опиежника. Suspiria de Profundis", Томас де Куинси

Автобиографический текст Томаса де Куинси поражает читателей уже не одно столетие своей откровенностью. "Сповідання англійського опієжерця" и "Suspiria de Profundis" – образцы описания удовольствий и болей от употребления опийной тинктуры, или лауданума (в то время легального обезболивающего средства). Автор описывает свои сюрреалистические сны, бред, ночные кошмары, паранойю и проблемы со здоровьем, которые возникли в результате потребления этого вещества.



"Suspiria de Profundis" / Фото издательства

Изложенные воспоминания и самоанализ пересыпаны цитированием классических произведений и библейских строк, выдающихся поэм и стихов; также это издание дополнено примечаниями переводчика, которые улучшают понимание этого действительно философского трактата. Впервые у украинских читателей появится возможность прочитать "Suspiria de Profundis", что является логическим продолжением "Рассказов", где Томас де Куинси переходит к адвокатированию "падения", подчеркивая обстоятельства, в которых оказался. Эти два текста – речь экспериментатора, который раскрывает читателям табуированную тему наркотической зависимости.

Что известно о "Книголав"?

Это украинское издательство, которое специализируется на издании детской, художественной литературы, научно-популярной, а также на литературе категории нон-фикшн. Здесь осуществляют переводы мировых бестселлеров и сотрудничает с рядом известных украинских авторов, говорится в Википедии.

Во Львове состоится особая презентация