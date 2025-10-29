И все же какое значение имеют буквы на люках? Ответ даст 24 Канал со ссылкой на блог Запорожец в Tik Tok.
Что означают буквы на люках?
Если прогуливаясь по улицам города вы обращали внимание на люки, то, наверное, заметили, что в центре на них бывают разные буквы. И этому есть абсолютно логическое объяснение и они действительно имеют важное значение.
Если предположить, что вы откроете люк, что на самом деле является незаконным, то вы не обязательно попадете в канализацию, потому что не все люки являются канализационными. Разве если на них есть большая буква К. Потому что люки с буквой В ведут к водопроводу. ПГ – означает, что это люк пожарного гидранта. А вот буквами ГТС маркировали люки городской телефонной сети, а МГ – магистральный газопровод. Люки с буквами ТС являются "входом" в теплосеть.
Как пишет издание IPT, люки пожарных гидрантов и их надлежащая маркировка предназначены для спасателей, которые тушат пожары. Надлежащая маркировка позволяет быстро найти источник воды для тушения огня.
А еще под землей есть метрополитен
- Мы привыкли считать, что метрополитен – сугубо подземный транспорт, станции которого спрятаны глубоко под землей. Однако это не совсем так. Например станция метро "Днепр" на красной ветке в Киеве похожа на настоящую смотровую площадку.
- "Днепр" была первой эстакадной станцией метро во всем СССР, которую открыли в 1960 году. Дело в том, что для переезда на левый берег столицы поезд метро выезжает из подземного тоннеля на мост. Поэтому из окна поезда открывается невероятный вид.
- Интересно, что во время строительства станции были планы о еще одной ветке метро в столице, поэтому рядом с ней сделали эстакады которые так и не стали частью метрополитена.