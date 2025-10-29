И все же какое значение имеют буквы на люках? Ответ даст 24 Канал со ссылкой на блог Запорожец в Tik Tok.

Что означают буквы на люках?

Если прогуливаясь по улицам города вы обращали внимание на люки, то, наверное, заметили, что в центре на них бывают разные буквы. И этому есть абсолютно логическое объяснение и они действительно имеют важное значение.

Если предположить, что вы откроете люк, что на самом деле является незаконным, то вы не обязательно попадете в канализацию, потому что не все люки являются канализационными. Разве если на них есть большая буква К. Потому что люки с буквой В ведут к водопроводу. ПГ – означает, что это люк пожарного гидранта. А вот буквами ГТС маркировали люки городской телефонной сети, а МГ – магистральный газопровод. Люки с буквами ТС являются "входом" в теплосеть.

Как пишет издание IPT, люки пожарных гидрантов и их надлежащая маркировка предназначены для спасателей, которые тушат пожары. Надлежащая маркировка позволяет быстро найти источник воды для тушения огня.

А еще под землей есть метрополитен