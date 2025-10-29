Та все ж які значення мають літери на люках? Відповідь дасть 24 Канал з посиланням на блог Запорожець у Tik Tok.
Що означають літери на люках?
Якщо прогулюючись вулицями міста ви звертали увагу на люки, то, мабуть, помітили, що в центрі на них бувають різні літери. І цьому є абсолютно логічне пояснення і вони справді мають важливе значення.
Якщо припустити, що ви відкриєте люк, що насправді є незаконним, то ви не обов'язково потрапите в каналізацію, бо не усі люки є каналізаційними. Хіба якщо на них є велика літера К. Бо люки з літерою В ведуть до водопроводу. ПГ – означає, що це люк пожежного гідранта. А ось літерами ГТС маркували люки міської телефонної мережі, а МГ – магістральний газопровід. Люки з літерами ТС є "входом" до тепломережі.
Як пише видання IPT, люки пожежних гідрантів та їхнє належне маркування призначене для рятувальників, які гасять пожежі. Належне маркування дозволяє швидко знайти джерело води для гасіння вогню.
А ще під землею є метрополітен
- Ми звикли вважати, що метрополітен – суто підземний транспорт, станції якого сховані глибоко під землею. Однак це не зовсім так. Наприклад станція метро "Дніпро" на червоній гілці у Києві схожа на справжній оглядовий майданчик.
- "Дніпро" була першою естакадною станцією метро у всьому СРСР, яку відкрили у 1960 році. Річ у тім, що для переїзду на лівий берег столиці поїзд метро виїжджає з підземного тунелю на міст. Тому з вікна поїзда відкривається неймовірний краєвид.
- Цікаво, що в час будівництва станції були плани про ще одну гілку метро в столиці, тому поруч з нею зробили естакади які так і не стали частиною метрополітену.