После тура по городам Украины, Артур Дронь проведет презентацию книги во Львове, которая кроме литературной, будет иметь и благотворительную цель. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на Издательство Старого Льва.
Что ждет гостей презентации во Львове?
Презентация книги "Хемингуэй ничего не знает" во Львове состоится 29 октября в Театре Леси Украинки на Городоцкой улице. Модерировать разговор будет Оксана Збьобро. Вход будет свободным. Начало события в 18:30.
Сегодня Артур Дронь – один из самых заметных голосов новой военной литературы. После тяжелого ранения 2024 года и длительной реабилитации он написал книгу короткой прозы, чтобы больше и глубже рассказать о пережитом. Книга "Хемингуэй ничего не знает" вырастает из этой потребности фиксировать правду войны без пафоса и посредников – говорить о том, что внутри,
– говорится в анонсе.
Однако это будут не только чтения, также запланирован благотворительный аукцион с особыми лотами. Ведущим аукциона и всего события будет волонтер Богдан Иванусь.
Также гостей ждет выступление особого гостя – певца, автора песен и переводчика Виктора Морозова.
Всех приглашаем, и всех ждем. Давайте проведем этот вечер за разговором о болезненном, но необходимом. И книжка эта, и вся наша жизнь теперь – о том, что больно и трудно, но надо идти. Главное, чтобы не самому. И не молча. Об этом и поговорим,
– написал Артур Дронь в своих соцсетях.
Кто такой Артур Дронь?
- Артур Дронь – поэт и ветеран российско-украинской войны, автор сборников стихов "Общежитие №6" и "Здесь были мы" и книги короткой прозы "Хемингуэй ничего не знает".
- Одно из стихотворений Артура во время визита в Киев в 2023 году на брифинге цитировала премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
- С начала полномасштабной войны Артур был частью 125-й отдельной бригады Теробороны и защищал в ее составе Украину до ранения осенью 2024 года.
- Дронь убежден, что мировая классика антивоенной литературы в виде произведений Эриха Марии Ремарка или Эрнеста Хемингуэя не коррелируются с украинским опытом. Зато писатель уверен, что украинская антивоенная литература должна осуждать войну, но не быть антимилитарной.