После тура по городам Украины, Артур Дронь проведет презентацию книги во Львове, которая кроме литературной, будет иметь и благотворительную цель. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на Издательство Старого Льва.

Что ждет гостей презентации во Львове?

Презентация книги "Хемингуэй ничего не знает" во Львове состоится 29 октября в Театре Леси Украинки на Городоцкой улице. Модерировать разговор будет Оксана Збьобро. Вход будет свободным. Начало события в 18:30.

Сегодня Артур Дронь – один из самых заметных голосов новой военной литературы. После тяжелого ранения 2024 года и длительной реабилитации он написал книгу короткой прозы, чтобы больше и глубже рассказать о пережитом. Книга "Хемингуэй ничего не знает" вырастает из этой потребности фиксировать правду войны без пафоса и посредников – говорить о том, что внутри,

– говорится в анонсе.

Однако это будут не только чтения, также запланирован благотворительный аукцион с особыми лотами. Ведущим аукциона и всего события будет волонтер Богдан Иванусь.

Также гостей ждет выступление особого гостя – певца, автора песен и переводчика Виктора Морозова.



Анонс чтений во Львове от Издательства Старого Льва

Всех приглашаем, и всех ждем. Давайте проведем этот вечер за разговором о болезненном, но необходимом. И книжка эта, и вся наша жизнь теперь – о том, что больно и трудно, но надо идти. Главное, чтобы не самому. И не молча. Об этом и поговорим,

– написал Артур Дронь в своих соцсетях.

