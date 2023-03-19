22-летний молодой поэт Артур родом из Ивано-Франковской области и уже больше года служит в рядах 125-й бригады Территориальной обороны. Сейчас он защищает наше государство на восточных направлениях фронта.
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О поэзии на войне, стихотворении на пресс-конференции Мелони и Зеленского, творческих планах и побратиме, которому посвящены строки, которые цитировала итальянский премьер, Артур рассказал в интервью 24 Каналу.
Сознательное обдуманное решение: как Артур попал в ТрО
Артур на момент начала полномасштабного вторжения был студентом магистратуры факультета журналистики Львовского национального университета им. Франко и работал в издательстве "Старого Льва". Учась на бакалаврате был активным участником студенческой жизни – возглавлял самоуправление факультета, вместе с командой организовывал вечеринки, литературные вечера и другие мероприятия. Кстати, именно благодаря университету мы и познакомились.
С началом вторжения Артур сначала решил волонтерить, но уже на следующий день пошел в военкомат. Он, как и десятки тысяч других воинов, без военного опыта за плечами принял взвешенное решение защищать Украину.
В начале полномасштабного вторжения ты решил добровольно пойти в ТрО. Как тебе это решение далось? Были ли колебания, страхи?
Решение далось естественно. Нужно защитить своих родных, защитить людей, которых любишь. Конечно, было и немного страха, это нормально.
А что касается колебаний, то я пошел добровольцем в военкомат 25 февраля, а в часть попал только 2 марта. Ту неделю волонтерил и, в конце концов, мог передумать в любой момент. Так что это получилось сознательное обдуманное решение, не импульсивное.
Что для тебя было самым трудным, когда вас с побратимами отправили на Восток?
Первый месяц в Донецкой области у нас был спокойным, мы еще не участвовали непосредственно в боевых действиях.
В тот период тяжелее всего было, наверное, из-за переживаний родных. Ты вдали от дома, в другом конце страны, семья и друзья сильно переживают, связи стабильной нет, в любой момент можешь выехать на боевое задание. Нужно было адаптироваться в таких условиях.
Артур в Донецкой области / Фото из соцсетей защитника
Но боевой дух и настроение у всех было на высоте, и это помогало. Мы долго ждали этого. До этого служили во Львове, охраняли стратегические объекты в Закарпатье, полтора месяца провели в лесах на Волыни. А уже в августе отправились на фронт. Это было особенное время. Сейчас вспоминаю его с умилением.
"Люди, выжившие после выстрела танка, не склонны ставить себе рамки"
После стольких месяцев на фронте есть ли вещи, на которые у тебя сейчас кардинально другие взгляды, чем были до полномасштабного вторжения?
Да, конечно, таких много. Возможно, не то чтобы кардинально, но точно изменилось отношение ко многим вещам. Когда находишься в таких граничных обстоятельствах, то думаешь и переосмысливаешь многое. Да и вообще я склонен к тому, чтобы многое обдумывать и анализировать. Время на фронте однозначно изменило видение многих вещей.
Отношения с родными и близкими воспринимаются по-другому. Острее реагируешь на то, как кто-то делает что-то неправильное в это время войны. Другой становится связь со всеми погибшими военными. Я мог быть на месте любого из них, никто не знает, сколько из нас в конце концов останется в живых. Остро переживаю похороны и кортежи с павшими – сталкивался с этим в отпуске.
Многие вещи теперь другие. Во многом больше не хочется ограничивать себя. Хочется вернуться с победой, и тогда максимально жить в гражданской жизни. Увидел, что люди, которые выживают после того, как в них стреляет танк, уже не так склонны ставить себе какие-то рамки.
Говорят, что творческие люди чувствуют этот мир по-другому. А как это работает на войне?
Даже не знаю, что тебе сказать. Я могу рассказать что-нибудь о том, как я чувствую мир, но ничего не скажу о других. Как-то не могу говорить обо всех творческих людях на войне, и как им это дается.
В конце концов, в целом, у всех людей свои характеры и восприятия мира. Никогда не знаешь, как другой человек переживает эти события, чтобы там он не показывал снаружи. В самом деле, не знаю, что сказать. Я не люблю говорить как-то так обобщенно о других людях.
Это почетно: реакция Артура на слова Мелони в Киеве
На пресс-конференции в Киеве, прежде чем зацитировать твое стихотворение, Мелони сказала, что прочла его в репортаже Паоло Джордано, с которым вы говорили о "Доке", о чем он упоминает в своем материале. Как ты встретился с этим репортером?
Нас познакомила писательница и переводчица Катя Михалицына. В январе я приехал на больничный после обморожения пальцев ног. А Джордано тогда приезжал в Украину, они с Екатериной общались с разными людьми, и Паоло собирал материалы для будущей статьи о войне в Украине.
Артур Дронь и Паоло Джордано во Львове / Фото из фейсбука Екатерины Михалициной
Катя пригласила меня на встречу, где мы пообщались втроем, я рассказал Паоло о своем опыте, и он добавил в текст часть моих рассказов. И вообще сделал сильный и трогательный текст, из которого итальянцы многое узнают о нашей жизни и выживании.
Как ты узнал о том, что твое стихотворение зацитировала премьер-министр Италии? Увидел сам, или кто-то тебе сказал об этом сначала? Какими были твои эмоции в этот момент?
Ночью того же дня Паоло Джордано написал Екатерине Михалициной, что премьер Италии "кажется, только что цитировала стихотворение Артура на пресс-конференции с Владимиром Зеленским".
Пока мы с Катей еще были в шоке от этой новости, появилось видео с конференции, то уже увидели собственными глазами. Ну а утром мы уже с ребятами пересматривали его на кухне в нашей хате в одном из прифронтовых сел.
Что касается эмоций, то, конечно, это очень приятно и почетно.
Джорджия Мелони цитирует стихотворение Артура на пресс-конференции в Киеве: смотрите видео
Новость о том, что было на пресс-конференции, быстро разлетелась. Твои друзья, знакомые и коллеги много об этом говорили и писали, распространяли видео. Что ты чувствовал, видя такую поддержку и гордость со стороны окружающих?
Во всяком случае, стоит радоваться, что за границей продолжают писать и говорить об этой войне, что все больше людей из все большего количества наших свидетельств узнают все это. То, что Мелони перед приездом в Украину прочла только что опубликованную статью Паоло – это такое удачное переплетение судьбы. То, что среди прочего ее задело мое стихотворение – большое удовольствие для меня лично.
Важно видеть, как литература действует таким образом. Важно понимать, что "тексты живут своей жизнью" – это не какое-то заезженное изречение, а действительно одна из функций текстов. Они действительно действуют и никогда не знаешь кому еще, когда и при каких обстоятельствах откликнутся, на что повлияют. Если это настоящие и правдивые тексты, и ты сам в них веришь, и хочешь показать их людям, то они могут повлиять на многое.
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Глыба любви и самая болезненная потеря: воспоминания о "Доке"
Стихотворение, которое цитировала Мелони, посвящено покойному Александру Кобернику. Можешь ли ты больше рассказать о нем и о своем знакомстве с ним?
Большое спасибо за этот вопрос. Александр Коберник – это известный львовский учитель и пастор в Церкви адвентистов седьмого дня. Но кроме этой деятельности он также получил несколько образований, был виртуозным музыкантом (например, играл на всех духовых инструментах), психологом, основателем лицея, замечательным семьянином и отцом 3 детей. А еще имел звание главного сержанта Вооруженных Сил.
В прошлом году он тоже пошел добровольцем в нашу бригаду, получил должность главного боевого медика моей роты и выбрал себе позывной "Док". Он проводил занятия по полевой медицине, учил взводных медиков, занимался всем, что касалось состояния нашего здоровья. А на передовой уже использовал все эти знания на практике – спасал раненых, оказывал помощь ребятам во время обстрелов, показывал всем огромный пример мужества и преданности тому, что мы здесь делаем.
20 октября во время сильного танкового обстрела наших позиций меня контузило, несколько солдат получили ранения, а трое, к сожалению, погибли. И это был первый раз, когда "Док" не оказал помощи своим ребятам, потому что он тот обстрел не пережил…
Этот человек был интеллектуальной глыбой и глыбой любви в ее христианском смысле. Мне лично стал очень важным человеком в этой жизни во время Великой войны. А всем нашим ребятам – невероятным примером и одной из самых болезненных потерь.
Памяти Александра "Дока" Коберника: смотрите видео
Его жена – Елена Коберник – учит детей в лицее "Просвита" при Львовском городском совете, где работал и он. Можете прийти туда, навестить третий класс и послушать, с каким умилением и любовью дети рассказывают об одном из самых важных в их жизни – об учителе, которого не видели уже год, которого никогда больше не увидят, но о котором постоянно говорят и вспоминают.
А похоронен "Док" во Львове на Марсовом поле. Возле его могилы стоит два флага – флаг Украины и боевое знамя нашего 215-го отдельного батальона ТрО ВСУ. Сходите туда по возможности. Там с одного взгляда на фотографии все сразу становится понятно.
Полгода ничего не писал: о дебюте на литературном поприще и новых творческих планах
В 2020 году Артур издал дебютный сборник стихов под названием "Общежитие №6". В 2021 году он получил награду Всеукраинской литературной премии имени Анатолия Крыловца. Работа над сборником была кропотливой – Артур искал контакты поэтов, творчество которых сам читал, чтобы они оценили его стихи, дали свои советы. С помощью друзей и знакомых из небольшого львовского издательства сборник "Общежитие №6" увидел свет.
"Общежитие №6" / Фото из инстаграма Артура Дроня
Твой сборник "Общежитие №6" получил немало отличий и одобрительных отзывов. Планируешь ли ты издать сборник со стихами, написанными во время пребывания на фронте?
Да, я над этим работаю. После начала полномасштабного вторжения полгода ничего не писал и никакого смысла в этом не видел. Впоследствии переосмысливал, что такое литература, что такое поэзия и вообще письмо. Что это вообще такое, что это для меня и чем оно может быть в таких условиях. Потом снова начал писать, а сейчас уже думаю об этих новых стихах, как о будущей книге.
Недавно получил стипендию от украинского ПЭН для работы над этим сборником, за что очень благодарен. Они реализуют отличный проект о помощи украинским авторам во время войны. Недавно закончился 4 этап этой программы, и идею моей будущей книги тоже поддержали.
Что ты в первую очередь сделаешь после победы?
Я хотел бы быть в тот день с ребятами, с которыми мы вместе служим. И хотел бы, чтобы нас было как можно больше.
Ну а по возвращении домой хочу провести достаточно времени со своими людьми. Так, чтобы никуда не спешить. Чтобы мама не боялась следующего прощания. Чтобы ходить с друзьями на пиво, а не в военторг искать мне новое снаряжение. Чтобы впервые за все то время по-настоящему ощутить покой.
Стихи Артура, написанные за время полномасштабной войны
Стихи Артура Дроня переведены на итальянский, английский, литовский, польский и белорусский языки. Кстати, разрешения на перевод на русский язык тоже просили для поэтического фестиваля в Санкт-Петербурге. Артур, конечно, отказал.
***
Перед межею збережи
оцю Любов,
як ріст ожин.
Сержантську відданість.
Дитинячу, собачу.
Цей плач, який
не переплачу.
Дійти до меж,
окреслити сліди.
Тримати межі
і триматись разом.
І залишитись в жовтні назавжди.
Як за наказом.
Бо ця Любов,
що як тупі ножі,
гірка Любов,
яка стає твоєю,
тримається на тих,
хто на межі.
І тих,
хто за межею.
***
Коли ми скидаємо бронежилети,
шоломи, бушлати, куртки, рукавиці,
і їмо мандарини біля буржуйки
і робимось схожими на дітей,
я інколи думаю,
що ти десь у сусідній кімнаті.
В селі
якась жінка з місцевих
сказала дитині: "Синочку".
Але кожен із нас
озирнувся.
***
Святий Ян Павел Другий
у старі безкоштовні часи
сказав у Львові:
"Дощ падає – діти ростуть".
Святий Іване Павле,
я виріс під цим дощем.
Але зараз така зима,
і все вимагає такої ціни,
що падають
тільки сніг і солдати.
Солдати падають – діти ростуть.
Солдати падають – діти ростуть
***
Перше до коритян
Любов довготерпить, любов милосердствує,
не заздрить, любов не величається,
любов боїться тваринним страхом,
але продовжує йти,
любов могла б здатися, залишити все,
але продовжує йти.
А інколи в любові прострелені ноги,
або в ногах у любові осколки,
і ноги її стискають турнікети,
або ніг у любові більше немає.
Тоді любов несуть її друзі.
Любов риє окопи і живе в них,
і гризе у них лід із розрізаної пляшки,
коли хоче пити у мінус двадцять.
Любов виходить на бойові чергування,
піднімається на позиції
з грижами, з температурами, із простатитами, із контузіями,
з астмами і алергіями,
з високою імовірністю
не повернутися,
з думками про когось
найважливішого.
Все зносить, вірить у все,
сподівається всього, все терпить!
Любов розрізняє на слух
виходи градів, прильоти мін і рух танків.
Очі любові болять,
коли довго дивиться в тепловізор.
Прокидається любов
уночі, коли миші в бліндажі заповзають
під її бушлат.
Інколи любов
довго блює у посадці після важкого бою.
А інколи
любов закриває очі друзям своїм.
І загортає їх в спальники
і виносить.
Ніколи любов не перестає!
Хоч пророцтва й існують, та припиняться,
хоч мови існують, замовкнуть,
хоч існує знання, та скасується.
Бо інколи закінчується обстріл,
і любові закривають очі,
і друзі загортають її в спальники,
і виносять.
І тоді вона
переходить живим.
***
Марсове поле
1
Солдат стає перед жінкою на коліно,
як вона перед сином,
коли зав’язувала йому шнурки
у дитинстві.
Не дивиться жінці в очі,
як її син у дитинстві,
коли відчував провину.
Солдат каже:
Ось тобі, жінко, прапор.
Люби його.
2
Дала йому в дорогу свій дитячий малюнок.
Кольорова квітка
на цілу сторінку шкільного зошита
і напис:
"Бог обирігає нас".
Намалювала 15 років тому,
їй ще й семи не було.
Йому також.
Тепер собі думає –
смішно, звичайно, але думає собі –
а що,
якби написала без помилки?
3
Перед поверненням сина
їй приснилися бузьки.
І коли пішов її внук,
стара рано лягала спати
і пізно прокидалася.
А тепер вона часто приходить
на це поле.
Стоїть собі, дивиться.
Ніби от-от полетить.
Стоїть собі, дивиться.
Ніби великий бузьок,
який не хоче,
аби його втішили.
***
Передавай вітання дітям.
Кажи, що птаха в грудях
знов потягнула мене на Схід.
Хай не бояться.
Я знаю, ти не любиш птаху.
Але я не обирав між вами.
Просто вона прокидається,
розпрямляється,
а крила такі,
що як мені не піти?
Передавай кохання дітям,
як вони передають
малюнки нам із хлопцями.
І той,
де обведено 9 маленьких пальців,
а на десятому
закінчився фломастер.
І той,
який я в кітелі ношу ще з літа.
І особливо той,
на якому намальована маленька
дерев‘яна годівничка.
Свои стихи Артур публикует на страницах Facebook и Instargam, так что если вы хотите познакомиться с его творчеством больше – переходите по ссылкам.