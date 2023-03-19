22-летний молодой поэт Артур родом из Ивано-Франковской области и уже больше года служит в рядах 125-й бригады Территориальной обороны. Сейчас он защищает наше государство на восточных направлениях фронта.

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О поэзии на войне, стихотворении на пресс-конференции Мелони и Зеленского, творческих планах и побратиме, которому посвящены строки, которые цитировала итальянский премьер, Артур рассказал в интервью 24 Каналу.

Сознательное обдуманное решение: как Артур попал в ТрО

Артур на момент начала полномасштабного вторжения был студентом магистратуры факультета журналистики Львовского национального университета им. Франко и работал в издательстве "Старого Льва". Учась на бакалаврате был активным участником студенческой жизни – возглавлял самоуправление факультета, вместе с командой организовывал вечеринки, литературные вечера и другие мероприятия. Кстати, именно благодаря университету мы и познакомились.

С началом вторжения Артур сначала решил волонтерить, но уже на следующий день пошел в военкомат. Он, как и десятки тысяч других воинов, без военного опыта за плечами принял взвешенное решение защищать Украину.

В начале полномасштабного вторжения ты решил добровольно пойти в ТрО. Как тебе это решение далось? Были ли колебания, страхи?

Решение далось естественно. Нужно защитить своих родных, защитить людей, которых любишь. Конечно, было и немного страха, это нормально.

А что касается колебаний, то я пошел добровольцем в военкомат 25 февраля, а в часть попал только 2 марта. Ту неделю волонтерил и, в конце концов, мог передумать в любой момент. Так что это получилось сознательное обдуманное решение, не импульсивное.

Что для тебя было самым трудным, когда вас с побратимами отправили на Восток?

Первый месяц в Донецкой области у нас был спокойным, мы еще не участвовали непосредственно в боевых действиях.

В тот период тяжелее всего было, наверное, из-за переживаний родных. Ты вдали от дома, в другом конце страны, семья и друзья сильно переживают, связи стабильной нет, в любой момент можешь выехать на боевое задание. Нужно было адаптироваться в таких условиях.



Артур в Донецкой области / Фото из соцсетей защитника

Но боевой дух и настроение у всех было на высоте, и это помогало. Мы долго ждали этого. До этого служили во Львове, охраняли стратегические объекты в Закарпатье, полтора месяца провели в лесах на Волыни. А уже в августе отправились на фронт. Это было особенное время. Сейчас вспоминаю его с умилением.

"Люди, выжившие после выстрела танка, не склонны ставить себе рамки"

После стольких месяцев на фронте есть ли вещи, на которые у тебя сейчас кардинально другие взгляды, чем были до полномасштабного вторжения?

Да, конечно, таких много. Возможно, не то чтобы кардинально, но точно изменилось отношение ко многим вещам. Когда находишься в таких граничных обстоятельствах, то думаешь и переосмысливаешь многое. Да и вообще я склонен к тому, чтобы многое обдумывать и анализировать. Время на фронте однозначно изменило видение многих вещей.

Отношения с родными и близкими воспринимаются по-другому. Острее реагируешь на то, как кто-то делает что-то неправильное в это время войны. Другой становится связь со всеми погибшими военными. Я мог быть на месте любого из них, никто не знает, сколько из нас в конце концов останется в живых. Остро переживаю похороны и кортежи с павшими – сталкивался с этим в отпуске.

Многие вещи теперь другие. Во многом больше не хочется ограничивать себя. Хочется вернуться с победой, и тогда максимально жить в гражданской жизни. Увидел, что люди, которые выживают после того, как в них стреляет танк, уже не так склонны ставить себе какие-то рамки.

Говорят, что творческие люди чувствуют этот мир по-другому. А как это работает на войне?

Даже не знаю, что тебе сказать. Я могу рассказать что-нибудь о том, как я чувствую мир, но ничего не скажу о других. Как-то не могу говорить обо всех творческих людях на войне, и как им это дается.

В конце концов, в целом, у всех людей свои характеры и восприятия мира. Никогда не знаешь, как другой человек переживает эти события, чтобы там он не показывал снаружи. В самом деле, не знаю, что сказать. Я не люблю говорить как-то так обобщенно о других людях.

Это почетно: реакция Артура на слова Мелони в Киеве

На пресс-конференции в Киеве, прежде чем зацитировать твое стихотворение, Мелони сказала, что прочла его в репортаже Паоло Джордано, с которым вы говорили о "Доке", о чем он упоминает в своем материале. Как ты встретился с этим репортером?

Нас познакомила писательница и переводчица Катя Михалицына. В январе я приехал на больничный после обморожения пальцев ног. А Джордано тогда приезжал в Украину, они с Екатериной общались с разными людьми, и Паоло собирал материалы для будущей статьи о войне в Украине.



Артур Дронь и Паоло Джордано во Львове / Фото из фейсбука Екатерины Михалициной

Катя пригласила меня на встречу, где мы пообщались втроем, я рассказал Паоло о своем опыте, и он добавил в текст часть моих рассказов. И вообще сделал сильный и трогательный текст, из которого итальянцы многое узнают о нашей жизни и выживании.

Как ты узнал о том, что твое стихотворение зацитировала премьер-министр Италии? Увидел сам, или кто-то тебе сказал об этом сначала? Какими были твои эмоции в этот момент?

Ночью того же дня Паоло Джордано написал Екатерине Михалициной, что премьер Италии "кажется, только что цитировала стихотворение Артура на пресс-конференции с Владимиром Зеленским".

Пока мы с Катей еще были в шоке от этой новости, появилось видео с конференции, то уже увидели собственными глазами. Ну а утром мы уже с ребятами пересматривали его на кухне в нашей хате в одном из прифронтовых сел.

Что касается эмоций, то, конечно, это очень приятно и почетно.

Джорджия Мелони цитирует стихотворение Артура на пресс-конференции в Киеве: смотрите видео

Новость о том, что было на пресс-конференции, быстро разлетелась. Твои друзья, знакомые и коллеги много об этом говорили и писали, распространяли видео. Что ты чувствовал, видя такую поддержку и гордость со стороны окружающих?

Во всяком случае, стоит радоваться, что за границей продолжают писать и говорить об этой войне, что все больше людей из все большего количества наших свидетельств узнают все это. То, что Мелони перед приездом в Украину прочла только что опубликованную статью Паоло – это такое удачное переплетение судьбы. То, что среди прочего ее задело мое стихотворение – большое удовольствие для меня лично.

Важно видеть, как литература действует таким образом. Важно понимать, что "тексты живут своей жизнью" – это не какое-то заезженное изречение, а действительно одна из функций текстов. Они действительно действуют и никогда не знаешь кому еще, когда и при каких обстоятельствах откликнутся, на что повлияют. Если это настоящие и правдивые тексты, и ты сам в них веришь, и хочешь показать их людям, то они могут повлиять на многое.

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Глыба любви и самая болезненная потеря: воспоминания о "Доке"

Стихотворение, которое цитировала Мелони, посвящено покойному Александру Кобернику. Можешь ли ты больше рассказать о нем и о своем знакомстве с ним?

Большое спасибо за этот вопрос. Александр Коберник – это известный львовский учитель и пастор в Церкви адвентистов седьмого дня. Но кроме этой деятельности он также получил несколько образований, был виртуозным музыкантом (например, играл на всех духовых инструментах), психологом, основателем лицея, замечательным семьянином и отцом 3 детей. А еще имел звание главного сержанта Вооруженных Сил.

В прошлом году он тоже пошел добровольцем в нашу бригаду, получил должность главного боевого медика моей роты и выбрал себе позывной "Док". Он проводил занятия по полевой медицине, учил взводных медиков, занимался всем, что касалось состояния нашего здоровья. А на передовой уже использовал все эти знания на практике – спасал раненых, оказывал помощь ребятам во время обстрелов, показывал всем огромный пример мужества и преданности тому, что мы здесь делаем.

20 октября во время сильного танкового обстрела наших позиций меня контузило, несколько солдат получили ранения, а трое, к сожалению, погибли. И это был первый раз, когда "Док" не оказал помощи своим ребятам, потому что он тот обстрел не пережил…

Этот человек был интеллектуальной глыбой и глыбой любви в ее христианском смысле. Мне лично стал очень важным человеком в этой жизни во время Великой войны. А всем нашим ребятам – невероятным примером и одной из самых болезненных потерь.

Памяти Александра "Дока" Коберника: смотрите видео

Его жена – Елена Коберник – учит детей в лицее "Просвита" при Львовском городском совете, где работал и он. Можете прийти туда, навестить третий класс и послушать, с каким умилением и любовью дети рассказывают об одном из самых важных в их жизни – об учителе, которого не видели уже год, которого никогда больше не увидят, но о котором постоянно говорят и вспоминают.

А похоронен "Док" во Львове на Марсовом поле. Возле его могилы стоит два флага – флаг Украины и боевое знамя нашего 215-го отдельного батальона ТрО ВСУ. Сходите туда по возможности. Там с одного взгляда на фотографии все сразу становится понятно.

Полгода ничего не писал: о дебюте на литературном поприще и новых творческих планах

В 2020 году Артур издал дебютный сборник стихов под названием "Общежитие №6". В 2021 году он получил награду Всеукраинской литературной премии имени Анатолия Крыловца. Работа над сборником была кропотливой – Артур искал контакты поэтов, творчество которых сам читал, чтобы они оценили его стихи, дали свои советы. С помощью друзей и знакомых из небольшого львовского издательства сборник "Общежитие №6" увидел свет.



"Общежитие №6" / Фото из инстаграма Артура Дроня

Твой сборник "Общежитие №6" получил немало отличий и одобрительных отзывов. Планируешь ли ты издать сборник со стихами, написанными во время пребывания на фронте?

Да, я над этим работаю. После начала полномасштабного вторжения полгода ничего не писал и никакого смысла в этом не видел. Впоследствии переосмысливал, что такое литература, что такое поэзия и вообще письмо. Что это вообще такое, что это для меня и чем оно может быть в таких условиях. Потом снова начал писать, а сейчас уже думаю об этих новых стихах, как о будущей книге.

Недавно получил стипендию от украинского ПЭН для работы над этим сборником, за что очень благодарен. Они реализуют отличный проект о помощи украинским авторам во время войны. Недавно закончился 4 этап этой программы, и идею моей будущей книги тоже поддержали.

Что ты в первую очередь сделаешь после победы?

Я хотел бы быть в тот день с ребятами, с которыми мы вместе служим. И хотел бы, чтобы нас было как можно больше.

Ну а по возвращении домой хочу провести достаточно времени со своими людьми. Так, чтобы никуда не спешить. Чтобы мама не боялась следующего прощания. Чтобы ходить с друзьями на пиво, а не в военторг искать мне новое снаряжение. Чтобы впервые за все то время по-настоящему ощутить покой.

Стихи Артура, написанные за время полномасштабной войны

Стихи Артура Дроня переведены на итальянский, английский, литовский, польский и белорусский языки. Кстати, разрешения на перевод на русский язык тоже просили для поэтического фестиваля в Санкт-Петербурге. Артур, конечно, отказал.

***

Перед межею збережи

оцю Любов,

як ріст ожин.

Сержантську відданість.

Дитинячу, собачу.

Цей плач, який

не переплачу.



Дійти до меж,

окреслити сліди.

Тримати межі

і триматись разом.

І залишитись в жовтні назавжди.

Як за наказом.



Бо ця Любов,

що як тупі ножі,

гірка Любов,

яка стає твоєю,

тримається на тих,

хто на межі.

І тих,

хто за межею.

***

Коли ми скидаємо бронежилети,

шоломи, бушлати, куртки, рукавиці,

і їмо мандарини біля буржуйки

і робимось схожими на дітей,

я інколи думаю,

що ти десь у сусідній кімнаті.



В селі

якась жінка з місцевих

сказала дитині: "Синочку".



Але кожен із нас

озирнувся.

***

Святий Ян Павел Другий

у старі безкоштовні часи

сказав у Львові:

"Дощ падає – діти ростуть".



Святий Іване Павле,

я виріс під цим дощем.

Але зараз така зима,

і все вимагає такої ціни,

що падають

тільки сніг і солдати.

Солдати падають – діти ростуть.

Солдати падають – діти ростуть

***

Перше до коритян

Любов довготерпить, любов милосердствує,

не заздрить, любов не величається,

любов боїться тваринним страхом,

але продовжує йти,

любов могла б здатися, залишити все,

але продовжує йти.

А інколи в любові прострелені ноги,

або в ногах у любові осколки,

і ноги її стискають турнікети,

або ніг у любові більше немає.

Тоді любов несуть її друзі.



Любов риє окопи і живе в них,

і гризе у них лід із розрізаної пляшки,

коли хоче пити у мінус двадцять.

Любов виходить на бойові чергування,

піднімається на позиції

з грижами, з температурами, із простатитами, із контузіями,

з астмами і алергіями,

з високою імовірністю

не повернутися,

з думками про когось

найважливішого.

Все зносить, вірить у все,

сподівається всього, все терпить!



Любов розрізняє на слух

виходи градів, прильоти мін і рух танків.

Очі любові болять,

коли довго дивиться в тепловізор.

Прокидається любов

уночі, коли миші в бліндажі заповзають

під її бушлат.

Інколи любов

довго блює у посадці після важкого бою.

А інколи

любов закриває очі друзям своїм.

І загортає їх в спальники

і виносить.



Ніколи любов не перестає!

Хоч пророцтва й існують, та припиняться,

хоч мови існують, замовкнуть,

хоч існує знання, та скасується.

Бо інколи закінчується обстріл,

і любові закривають очі,

і друзі загортають її в спальники,

і виносять.



І тоді вона

переходить живим.

***

Марсове поле

1

Солдат стає перед жінкою на коліно,

як вона перед сином,

коли зав’язувала йому шнурки

у дитинстві.

Не дивиться жінці в очі,

як її син у дитинстві,

коли відчував провину.

Солдат каже:

Ось тобі, жінко, прапор.

Люби його.

2

Дала йому в дорогу свій дитячий малюнок.

Кольорова квітка

на цілу сторінку шкільного зошита

і напис:

"Бог обирігає нас".

Намалювала 15 років тому,

їй ще й семи не було.

Йому також.

Тепер собі думає –

смішно, звичайно, але думає собі –

а що,

якби написала без помилки?

3

Перед поверненням сина

їй приснилися бузьки.

І коли пішов її внук,

стара рано лягала спати

і пізно прокидалася.

А тепер вона часто приходить

на це поле.

Стоїть собі, дивиться.

Ніби от-от полетить.

Стоїть собі, дивиться.

Ніби великий бузьок,

який не хоче,

аби його втішили.

***

Передавай вітання дітям.

Кажи, що птаха в грудях

знов потягнула мене на Схід.

Хай не бояться.

Я знаю, ти не любиш птаху.

Але я не обирав між вами.

Просто вона прокидається,

розпрямляється,

а крила такі,

що як мені не піти?

Передавай кохання дітям,

як вони передають

малюнки нам із хлопцями.

І той,

де обведено 9 маленьких пальців,

а на десятому

закінчився фломастер.

І той,

який я в кітелі ношу ще з літа.

І особливо той,

на якому намальована маленька

дерев‘яна годівничка.

Свои стихи Артур публикует на страницах Facebook и Instargam, так что если вы хотите познакомиться с его творчеством больше – переходите по ссылкам.