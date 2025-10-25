Після туру містами України, Артур Дронь проведе презентацію книги у Львові, яка крім літературної, матиме і благодійну мету. Більше розповість 24 Канал з посиланням на Видавництво Старого Лева.
Цікаво Чим українцям загрожує література Ремарка і що з цим робити: пояснює поет і ветеран Дронь
Що чекає на гостей презентації у Львові?
Презентація книги "Гемінгвей нічого не знає" у Львові відбудеться 29 жовтня в Театрі Лесі Українки на Городоцькій вулиці. Модеруватиме розмову Оксана Зьобро. Вхід буде вільним. Початок події о 18:30.
Сьогодні Артур Дронь – один із найпомітніших голосів нової воєнної літератури. Після важкого поранення 2024 року та тривалої реабілітації він написав книжку короткої прози, аби більше і глибше розповісти про пережите. Книга "Гемінґвей нічого не знає" виростає з цієї потреби фіксувати правду війни без пафосу й посередників – говорити про те, що всередині,
– йдеться в анонсі.
Однак це будуть не тільки читання, також запланований благодійний аукціон з особливими лотами. Ведучим аукціону та й усієї події буде волонтер Богдан Іванусь.
Також на гостей чекає виступ особливого гостя – співака, автора пісень та перекладача Віктора Морозова.
Анонс читань у Львові від Видавництва Старого ЛеваВ
Всіх запрошуємо, і всіх чекаємо. Давайте проведемо цей вечір за розмовою про болюче, але необхідне. І книжка ця, і все наше життя тепер – про те, що боляче і важко, але треба йти. Головне, щоб не самому. І не мовчки. Про це і поговоримо,
– написав Артур Дронь у своїх соцмережах.
Хто такий Артур Дронь?
- Артур Дронь – поет та ветеран російсько-української війни, автор збірок віршів "Гуртожиток №6" та "Тут були ми" і книги короткої прози "Гемінгвей нічого не знає".
- Один з віршів Артура під час візиту до Києва у 2023 році на брифінгу цитувала прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.
- З початку повномасштабної війни Артур був частиною 125-ї окремої бригади Тероборони і боронив у її складі Україну до поранення восени 2024 року.
- Дронь переконаний, що світова класика антивоєнної літератури у вигляді творів Еріха Марії Ремарка чи Ернеста Гемінгвея не корелюються з українським досвідом. Натомість письменник певен, що українська антивоєнна література має засуджувати війну, але не бути антимілітарною.