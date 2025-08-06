Мова йде про російсько-українську війну, оскільки росіяни вже намагаються використовувати творчість Ремарка для виправдання і перекидання відповідальності. Про це розповів поет та ветеран Артур Дронь в інтерв'ю 24 Каналу.

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Чим загрожує Ремарк?

Проблему використання творчості Еріха Марії Ремарка у своїй новій книзі "Гемінґвей нічого не знає" порушує поет та ветеран російсько-української війни Артур Дронь, який майже 3 роки воював у складі 125-ї окремої бригади Територіальної оборони.

В інтерв'ю Дронь пояснив, що проблемою є не сам Ремарк, адже той є майстерним письменником, який написав справді сильні твори. Однак якщо не розуміти контексту того часу, то можна втрапити у пастку. Причиною цього є те, що у Першій світовій війні Ремарк був солдатом німецької армії, яка була країною-агресоркою. У своїх романах він чимало уваги приділяє молодим хлопцям, які стали "втраченим поколінням" через амбіції "великих дядьків", проте ця модель, як зауважує Дронь, не працює зараз. Однак росіяни вже активно намагаються використовувати цю модель, аби виправдатися і скинути всю відповідальність за війну на російське керівництво і зняти її з росіян.

Використання росіянами Ремаркової позиції "бідних хлопчиків", яких обманули великі дядьки при владі та кинули на війну, а вони ж ні в чому не винні, а просто виконують наказ і страждають обидві сторони – це те, з чим треба боротися і змінювати. Бо ці наративи прирівнюють жертву і агресора, тому ми не можемо допустити, щоб потім росіяни казали, що "то був поганий Путін, бідних хлопчиків відправили на війну". Та біда, що цю позицію на Заході зрозуміти буде легше,

– зауважує Артур Дронь.



Артур Дронь / Фото Vogue Ukraine

На думку поета, українцям зараз потрібно писати про наш досвід, про те, що ми зараз переживаємо. І ми повинні робити все, аби український голос почули. Також Артур Дронь висловив вдячність тим українським авторам і авторкам, які зараз ведуть просвітницьку роботу за кордоном та розповідають про українські реалії.

До речі, уже згадана книга "Гемінґвей нічого не знає" Артура Дроня уже в передпродажу і з 12 серпня вона з'явиться на полицях книгарень. Зробити передзамовлення на книгу зараз можна на сайті Видавництва Старого Лева.