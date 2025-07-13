Про це Артур Дронь розповів в інтерв'ю 24 Каналу. Завдяки іншій його збірці "Тут були ми" вдалося зібрати вже понад мільйон гривень для фонду "Голоси дітей".

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Чому тема дітей є важливою для Артура Дроня?

Перетнути позначку в мільйон гривень, зібраних на благодійність, Артуру Дроню вдалося 5 березня. Він каже, що дійсно важливо зосереджуватися на тих, кому потрібно допомагати. Тому люди та збираються на читаннях і підтримують дітей, які страждають, або ж військових.

"Очевидно, що не самою книжкою ми зібрали мільйон гривень. Вона була одним із приводів. Звісно, я буду продовжувати допомагати фонду. "Гемінґвей нічого не знає" не матиме такої благодійної мети, але "Тут були ми" залишається у продажу. І я маю плани для зборів та ініціатив уже в статусі цивільного – буде більше часу та можливостей", – розповів поет.

Артур Дронь говорить, що діти – це уособлення надії, саме в них можна побачити майбутнє. І від того, як їх зараз виховати й навчити, буде залежати життя країни через 15 – 20 років.

Діти – це найкраще та найточніше уособлення всього найбільш болючого, що стається з нами в час війни, але водночас і найбільш обнадійливе,

– зазначив Артур Дронь.

Також тема дітей важлива для поета через особисті причини, спогади про моменти на війні та підтримку рідних. Артур Дронь поділився, що його двоюрідні брати та сестри, яких є аж 15,. іноді надсилали йому малюнки, вони спілкувалися і військовий бачив, як вони ростуть. Він говорить – саме за всіх цих дітей українці і воюють.

Нагадаємо, раніше Артур Дронь дав поради для кращої підтримки рідних, які повертаються з війни, підкресливши важливість індивідуального підходу та ненав'язливості.