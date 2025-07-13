Об этом Артур Дронь рассказал в интервью 24 Каналу. Благодаря другому его сборнику "Здесь были мы" удалось собрать уже более миллиона гривен для фонда "Голоса детей".

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Почему тема детей важна для Артура Дроня?

Пересечь отметку в миллион гривен, собранных на благотворительность, Артуру Дроню удалось 5 марта. Он говорит, что действительно важно сосредотачиваться на тех, кому нужно помогать. Поэтому люди и собираются на чтениях и поддерживают детей, которые страдают, или же военных.

"Очевидно, что не самой книгой мы собрали миллион гривен. Она была одним из поводов. Конечно, я буду продолжать помогать фонду. "Хемингуэй ничего не знает" не будет иметь такой благотворительной цели, но "Здесь были мы" остается в продаже. И я имею планы для сборов и инициатив уже в статусе гражданского – будет больше времени и возможностей", – рассказал поэт.

Артур Дронь говорит, что дети – это олицетворение надежды, именно в них можно увидеть будущее. И от того, как их сейчас воспитать и научить, будет зависеть жизнь страны через 15 – 20 лет.

Дети – это лучшее и самое точное олицетворение всего наиболее болезненного, что происходит с нами во время войны, но одновременно и наиболее обнадеживающее,

– отметил Артур Дронь.

Также тема детей важна для поэта по личным причинам, воспоминания о моментах на войне и поддержку родных. Артур Дронь поделился, что его двоюродные братья и сестры, которых есть аж 15,. иногда присылали ему рисунки, они общались и военный видел, как они растут. Он говорит – именно за всех этих детей украинцы и воюют.

Напомним, ранее Артур Дронь дал советы для лучшей поддержки родных, которые возвращаются с войны, подчеркнув важность индивидуального подхода и ненавязчивости.