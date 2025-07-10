Об этом Артур Дронь рассказал в интервью 24 Каналу.

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Какие советы по поддержке близких, возвращающихся с войны дал Дронь

Главное – идти за ним. Потому что все разные и универсального совета в целом нет. Кто-то хочет рассказывать о пережитом, а не может, и хотел бы, чтобы его спрашивали. А кто-то не хочет. Поэтому надо делать так, как он хочет,

– объяснил Дронь.

Он отметил, что важно честно поговорить с военным: выяснить, хочет ли он вспоминать пережитое, или, наоборот, стремится как можно быстрее восстановить привычную жизнь – с отдыхом или повседневными делами. И самое главное – не ставить себя в центр, а дать человеку право решать, как именно будет выглядеть его путь к адаптации.

"Он и является главным в его реинтеграции", – подчеркнул автор.

Отдельно Артур Дронь обратил внимание на важность вовлеченности гражданских – знать о ситуации на фронте, участвовать в сборах и донатах.

"Я думаю, что для большинства военных вовлеченность гражданских, их осведомленность в ситуации на фронте, сборы и донаты очень важна, потому что так есть большее ощущение комфорта среди гражданских. Неравнодушные гражданские являются некой тоненькой полосой пересечения военного и гражданского миров", – отметил он.

Таким образом, второй совет – быть в контексте. Это помогает не только поддержать бойца, но и сократить расстояние между двумя реальностями – фронтом и тылом.