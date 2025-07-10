Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За сутки на передовой произошло 201 боестолкновение.

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Как изменилась ситуация на фронте

Оккупанты били по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четырьмя ракетами и 122 управляемыми бомбами. Враг совершил 5120 обстрелов и применил 4037 дронов-камикадзе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 14 боестолкновений. Противник нанес 7 авиационных ударов, в общем сбросил 12 управляемых авиабомб. Также осуществлен 281 артиллерийский обстрел, в том числе 3 обстрела из реактивных систем залпового огня. Враг пытался прорвать оборону украинских сил, но без успехов.

На Южно-Слобожанском направлении россияне 13 раз штурмовали позиции наших войск в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Амбарное и в направлении Липцев и Петро-Ивановки. Оккупанты стремились продвинуться вперед, но были остановлены украинскими воинами.

На Купянском направлении было зафиксировано 6 атак противника. Силы обороны отражали штурмовые действия врага вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в направлении Новоосиново.

Ситуация на Купянском направлении: карта

На Лиманском направлении зафиксировано 30 атак врага. Россияне пытались продвинуться вблизи Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Колодязи и в направлении Серебрянки.

Ситуация на Лиманском направлении: карта

Северском направлении враг совершил 7 атак на позиции наших войск в районах Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.

Оккупированные населенные пункты Северском направлении: карта фронта

На Краматорском направлении зафиксировано 4 боевых столкновения в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 8 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в направлении Плещеевки.

Больше всего штурмов за сутки произошло именно на Покровском направлении. Украинские защитники остановили 61 наступательное действие россиян в районах Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Мирное, Ореховое, Миролюбовка, Николаевка, Луч, Лисовка, Котлиное, Удачное, Дачное, Новосергиевка, Ялта, Алексеевка и в направлениях Шахматного, Новоподгородного, Покровска, Разино, Родинского.

Боевые действия возле Покровска: показываем на карте

Новопавловском направлении украинские силы отбили 29 атак россиян вблизи Ялты, Мирного, Зеленого Поля, Шевченко, Свободного Поля.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили 1 атаку россиян в районе Новоданиловки.

Враг 9 раз пытался продвинуться в сторону Приднепровского и острова Белогрудый, однако успеха не имел.

На Гуляйпольском, Волынском и Полесском направлениях признаки формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За сутки Силы обороны поразили живую силу и технику россиян. Ударам подверглись 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и две артиллерийские средства противника. Потери российских захватчиков составили 920 человек.