Вебдизайнерка Анна Чувилек решила уговорить своих соседей доучиться к маленькой авантюре, ведь ее сын с нетерпением ждет Хэллоуин. Что из этого получилось – расскажет 24 Канал.
На какую авантюру женщина решила уговорить соседей?
В соцсети Threads Анна поделилась скриншотом сообщения, которое написала в чат дома своим соседям. Она назвала свою просьбу странной, однако подчеркнула, что она готова на все ради сына, а он с нетерпением ждет Хэллоуин. Анна говорит, что понимает, что этот праздник является для нас чужим, но все же увидев в американских мультфильмах, как дети ходят от дома к дому и их угощают конфетами, тоже хочет так отпраздновать.
Поэтому Анна предложила своим соседям приобщиться к авантюре – если они не против, чтобы к ним пришел ее сын вечером в пятницу, то она готова заранее приобрести конфеты, которыми они могут угостить его.
У меня к вам очень нестандартная просьба, но ради ребенка готова на все... Я заранее куплю все сладости и занесу тем соседям, кто согласится нас принять. А в эту пятницу около 20:00 мы постучим к вам в дверь – вы откроете и угостите этими конфетами,
– написала Анна.
Вот такое сообщение получили соседи Анны / Скриншот с Threads Анны Черняевой
Интересно, что очень скоро сообщение Анны оказалось по ту сторону соцсети и им уже поделился один из ее соседей, который, кажется, немного завидует мальчику, которому мама хочет организовать празднование Хэллоуина.
Подозреваем, что нас таких много / Скриншот
В комментариях разгорелись баталии. Кто-то критиковал, мол, это чужой праздник и лучше ходить колядовать и щедровать. И все же большинство комментаторов поддержали маму и выразили надежду, что соседи согласятся, ведь учитывая то, в какие времена мы живем, еще один повод для детской радости – это прекрасно.
А еще многие пользователи поделились, что в их домах уже не первый год отмечают Хэллоуин и дети ходят по соседям, а те их угощают или дают деньги.
Как реагирует сеть на просьбу Анны / Скриншот
А еще комментаторы интересуются, согласились ли соседи на такую авантюру, и ответа пока нет. Поэтому, кажется, надо только ждать вечера.
Хэллоуин в Украине: что известно?
Хэллоуин в Украину пришел не так давно. Этот праздник имеет кельтское происхождение, но особую популярность приобрел в США. А под влиянием кино, музыки и мультфильмов распространился по миру.
Многие представители церквей критикуют этот праздник.
В то же время существует легенда, что якобы раньше славяне праздновали в последний день октября так называемую "велесову ночь", что на самом деле является выдумкой.