Например, в наших легендах есть существа, от которых сердце стынет в груди и о них стоит знать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео kharakternyk_show.

Смотрите также "Надо жить": из-за Радиодиктанта 2025 появился один из самых милых трендов в сети

В какую нечисть верили украинцы?

Наши предки верили в некоторую нечисть. Каждое существо имело свои особенности и каждого остерегались по другим причинам.

В частности,

потерчата – души некрещеных детей. Они появляются ночью возле дорог и зовут путников. Если пойти за ними, можно утонуть в болоте или просто погибнуть.

– души некрещеных детей. Они появляются ночью возле дорог и зовут путников. Если пойти за ними, можно утонуть в болоте или просто погибнуть. Ночницы – демоны, мучившие людей во сне. Говорили, что они садятся людям на грудь и высасывают силы.

– демоны, мучившие людей во сне. Говорили, что они садятся людям на грудь и высасывают силы. Упыри – украинские вампиры. Они вставали из могил и пили кровь живых. Чтобы их убить, в тело нужно было всадить осиновый клинок.

– украинские вампиры. Они вставали из могил и пили кровь живых. Чтобы их убить, в тело нужно было всадить осиновый клинок. Вурдалаки – люди, которые превращались в волков. В легендах они были немрущие и опасные. Особенно в полнолуние.

– люди, которые превращались в волков. В легендах они были немрущие и опасные. Особенно в полнолуние. Чугайстер – хоть и добрый к людям, но страшный на вид великан, покрытый шерстью. Он охотился на мавок, неожиданно появляясь.

– хоть и добрый к людям, но страшный на вид великан, покрытый шерстью. Он охотился на мавок, неожиданно появляясь. Женщина-призрак в белом . Она появлялась в поле в самый полдень и наказывала тех, кто работает вместо отдыха, забирая силы и насылая болезни.

. Она появлялась в поле в самый полдень и наказывала тех, кто работает вместо отдыха, забирая силы и насылая болезни. Мраки – существа, накладывающие на людей чары. Человеку казалось, что он идет прямо, а на самом деле кружил часами, не в состоянии найти путь.

В какую нечисть верили украинцы: смотрите видео

Какие существа пугали наших предков?

Также известно, что они верили в домовых. По легендам, домовыми становились духи детей, которые умерли в результате аборта. Верили, что их душа возвращается в виде домового через 7 лет после смерти, рассказывают bunt.media.

Также наши предки верили в лизунов – разновидность чертей, воплощенный в образе большого зверя. Он якобы обитал в лесах, где поедал людей неизвестным никому способом.

Кроме этого, были также и полевики. Они имеют вид обычных мужчин, но полностью покрыты шерстью. Также у них есть рожки и хвост.

Можно ли христианам праздновать Хэллоуин?