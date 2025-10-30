Например, в наших легендах есть существа, от которых сердце стынет в груди и о них стоит знать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео kharakternyk_show.

В какую нечисть верили украинцы?

Наши предки верили в некоторую нечисть. Каждое существо имело свои особенности и каждого остерегались по другим причинам.

В частности,

  • потерчата – души некрещеных детей. Они появляются ночью возле дорог и зовут путников. Если пойти за ними, можно утонуть в болоте или просто погибнуть.
  • Ночницы – демоны, мучившие людей во сне. Говорили, что они садятся людям на грудь и высасывают силы.
  • Упыри – украинские вампиры. Они вставали из могил и пили кровь живых. Чтобы их убить, в тело нужно было всадить осиновый клинок.
  • Вурдалаки – люди, которые превращались в волков. В легендах они были немрущие и опасные. Особенно в полнолуние.
  • Чугайстер – хоть и добрый к людям, но страшный на вид великан, покрытый шерстью. Он охотился на мавок, неожиданно появляясь.
  • Женщина-призрак в белом. Она появлялась в поле в самый полдень и наказывала тех, кто работает вместо отдыха, забирая силы и насылая болезни.
  • Мраки – существа, накладывающие на людей чары. Человеку казалось, что он идет прямо, а на самом деле кружил часами, не в состоянии найти путь.

В какую нечисть верили украинцы: смотрите видео

Какие существа пугали наших предков?

Также известно, что они верили в домовых. По легендам, домовыми становились духи детей, которые умерли в результате аборта. Верили, что их душа возвращается в виде домового через 7 лет после смерти, рассказывают bunt.media.

Также наши предки верили в лизунов – разновидность чертей, воплощенный в образе большого зверя. Он якобы обитал в лесах, где поедал людей неизвестным никому способом.

Кроме этого, были также и полевики. Они имеют вид обычных мужчин, но полностью покрыты шерстью. Также у них есть рожки и хвост.

Можно ли христианам праздновать Хэллоуин?

  • Отец Юлиан Тимчук отметил, корни Хэллоуина – далеко не христианские. По его словам, этот праздник имеет языческое происхождение. Сначала его отмечали древние кельты Ирландии и Шотландии.
  • Священник подчеркнул, название "Хэллоуин" расшифровывается как "вечер всех святых", однако христиане имеют свой праздник – Воскресенье всех святых, который отмечают после Пятидесятницы.
  • Таким образом, церковь предостерегает, что Хэллоуин – не просто невинная забава, а праздник с духовно опасным подтекстом, участие в котором несовместимо с христианской верой.