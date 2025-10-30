Например, в наших легендах есть существа, от которых сердце стынет в груди и о них стоит знать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео kharakternyk_show.
В какую нечисть верили украинцы?
Наши предки верили в некоторую нечисть. Каждое существо имело свои особенности и каждого остерегались по другим причинам.
В частности,
- потерчата – души некрещеных детей. Они появляются ночью возле дорог и зовут путников. Если пойти за ними, можно утонуть в болоте или просто погибнуть.
- Ночницы – демоны, мучившие людей во сне. Говорили, что они садятся людям на грудь и высасывают силы.
- Упыри – украинские вампиры. Они вставали из могил и пили кровь живых. Чтобы их убить, в тело нужно было всадить осиновый клинок.
- Вурдалаки – люди, которые превращались в волков. В легендах они были немрущие и опасные. Особенно в полнолуние.
- Чугайстер – хоть и добрый к людям, но страшный на вид великан, покрытый шерстью. Он охотился на мавок, неожиданно появляясь.
- Женщина-призрак в белом. Она появлялась в поле в самый полдень и наказывала тех, кто работает вместо отдыха, забирая силы и насылая болезни.
- Мраки – существа, накладывающие на людей чары. Человеку казалось, что он идет прямо, а на самом деле кружил часами, не в состоянии найти путь.
Какие существа пугали наших предков?
Также известно, что они верили в домовых. По легендам, домовыми становились духи детей, которые умерли в результате аборта. Верили, что их душа возвращается в виде домового через 7 лет после смерти, рассказывают bunt.media.
Также наши предки верили в лизунов – разновидность чертей, воплощенный в образе большого зверя. Он якобы обитал в лесах, где поедал людей неизвестным никому способом.
Кроме этого, были также и полевики. Они имеют вид обычных мужчин, но полностью покрыты шерстью. Также у них есть рожки и хвост.
Можно ли христианам праздновать Хэллоуин?
- Отец Юлиан Тимчук отметил, корни Хэллоуина – далеко не христианские. По его словам, этот праздник имеет языческое происхождение. Сначала его отмечали древние кельты Ирландии и Шотландии.
- Священник подчеркнул, название "Хэллоуин" расшифровывается как "вечер всех святых", однако христиане имеют свой праздник – Воскресенье всех святых, который отмечают после Пятидесятницы.
- Таким образом, церковь предостерегает, что Хэллоуин – не просто невинная забава, а праздник с духовно опасным подтекстом, участие в котором несовместимо с христианской верой.