Тайная страсть короля Чарльза ІІІ: что он выбирает вместо обеда

Гастрономические предпочтения королевских особ Великобритании всегда вызывали интерес. Каждый из членов монаршей семьи имеет любимое блюдо.

Например, король Чарльз III имеет несколько неожиданный любимый перекус. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Смотрите также Не так, как мы помним из школы: как на самом деле выглядел Иван Мазепа

Что любит есть король Чарльз на обед?

Король Чарльз много лет игнорировал обед и ничего не ел, однако со временем он изменил свой подход. Фактически, он выбрал свой перекус, ведь назвать это полноценным обедом нельзя.

Теперь король Чарльз III на обед ест половинку авокадо, чтобы иметь силы и энергию на остаток дня.

С некоторой неохотой он теперь что-то ест на обед – фактически перекус. Теперь он съедает половину авокадо, чтобы поддерживать себя в течение дня. Это важно, особенно если у вас есть болезнь,

– рассказывали источники британским СМИ.

Он изменил свое отношение к обеду после того, как ему диагностировали рак. Есть что-то на обед заставили Чарльза рекомендация врача и настояния жены Камилы.



Король Чарльз ест половинку авокадо на обед / Фото Pexels

Чем завтракает король Чарльз?

Королевский шеф-повар Грэм Ньюбоулд рассказал, что король предпочитает здоровую пищу.

На завтрак он любит домашний хлеб, свежие фрукты и фруктовые соки. В то же время среди его привычек есть также одна, которая вызывает любопытство. Каждое утро он также просит добавить к завтраку две сливы, пишет Express.

В то же время съедает он только одну – другую возвращают на кухню.

Какое любимое блюдо принца Гарри?