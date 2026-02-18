Простое лакомство для королевы Елизаветы: какие блины она обожала

Сейчас самое время готовить блины с различными начинками. Интересно, что это простое блюдо не обошло стороной даже королевскую семью.

Например, королева Елизавета II любила блины, которые отличаются вкусом и текстурой. Об этом пишет издание hellomagazine.

Какие блины предпочитала Елизавета II?

Масленица продолжается, поэтому стоит вспомнить список любимых начинок для блинов покойной королевы Елизаветы II. Им Букингемский дворец поделился еще в 2021 году. Стоит отметить, что список действительно поражает своим многообразием.

Она отдавала предпочтение блинам, основой которых было "beurre noisette" – французский метод жарки на масле, который позволяет достичь орехового привкуса. Благодаря этому блины имеют особые вкусовые качества и остаются несухими.



Королева Елизавета любила блины / Фото GettyImages

Среди начинок королева Елизавета выбирала ветчину, сыр и лук-порей. Также королевская семья среди сторонников клики, поэтому там также любят блины с лимоном и сахаром, а также с джемом и сливками.

К слову, в Букингемском дворце действуют свои гастрономические правила. Например, король Чарльз III запретил употреблять кофе, чеснок и шоколад в Букингемском дворце, поскольку он очень педантичен в своих привычках.

В то же время на этом правила не заканчиваются. Король Великобритании всегда путешествует со своими столовыми приборами, а за столом всегда должен быть серебряный сосуд с особой морской солью, а также специальная подушка, чтобы было комфортно сидеть, пишет Radar Online.

