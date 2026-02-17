Однако даже самые сильные имеют слабости. Мужчина мог быть лидером Великобритании во время Второй мировой войны и вести борьбу еще и за авторитет, однако заблудиться в метро и больше туда не заходить, пишет Википедия.
Кто был в метро всего раз в жизни?
Об этом эксцентричном политике много рассказывают. Конечно, часть историй является мифом, однако часть правдива. Речь идет об Уинстоне Черчиле – мужчине, который не слишком занимался общественными нормами своего времени, однако все равно вошел в историю.
В то же время он довольно мало знал о жизни обычных людей, ведь сознательно избегал общественного транспорта, а в метро был всего один раз в жизни. Рассказывают, что он заблудился там, поэтому больше не спускался в подземку.
Черчилль был в метро всего раз в жизни / Фото "Украинский интерес"
Эта информация ставит под сомнение одну из сцен фильма "Темные времена", посвященного именно тому, как Черчилль пришел к власти перед тем, как началась Вторая мировая и как он смог удержать Великую Британию в это непростое время. Одна из сцен ленты изображает, которые он спустился в метро, где пообщался с народом относительно того, стоит ли стране сопротивляться Гитлеру. Считается, что это выдумка, однако она заставляет вспомнить биографию выдающегося политика, пишет "Украина молодая".
Какой была авторка "Бурного перевала"?
- Эмили Бронте – средняя из трех сестер, которые все запомнились в литературе. Она написала роман, который уже более 180 лет читают и которым восхищаются. Как и еще много гениальных людей, она была очень интровертированной личностью, часто замыкалась в себе.
- Это не мешало ей иметь стальной и волевой характер: в семье ее называли "майором". Биограф Элизабет Гаскелл вспоминала, что Эмили бессознательно проявляла тиранию по отношению к своим сестрам. Кроме этого, она также была суровой и не боялась боли: могла наказать своего сбаку или даже прижечь себе рану раскаленной кочергой.
- Исследователи также пытались объяснить ее характер, зависимость от рутины и чрезмерную привязанность к дому. Поэтому предполагают, что она могла страдать от аутизма.