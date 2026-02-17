О том, какое слово в украинском языке является самым длинным, рассказывает "Поклик Медиа".

Какие самые длинные слова в украинском языке?

Самым длинным словом, которое зафиксировано в словарях, считается "дихлордифенилтрихлорметилметан" – название химического вещества, которое используют для борьбы с вредителями. В этом слове – 30 букв.

Обратите внимание! Чаще мы называем это вещество ДДТ или дустом.

В украинском языке есть слова, которые насчитывают более 30 букв / Фото Unsplash

Впрочем, существует еще более длинное слово. По данным Книга рекордов Украины, рекордсменом является слово "рентгеноэлектрокардиографического", которое насчитывает 31 букву. Это медицинский термин, который касается процесса исследования сердца.

Какое еще слово может побороться за звание самого длинного?

Как сообщает Gazeta.ua, в украинском языке также есть слово на 38 букв. Речь идет о химическом названии "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбоновая кислота".

Этот термин исследователи обнаружили в журнале "Химическая промышленность Украины". В то же время оно вызывает определенные споры, ведь слово содержит два дефиса.

Интересно! Рекорд среди украинских аббревиатур принадлежит сокращению ЦНИИИТЭДМТП, которое состоит из 11 букв. Так обозначают "Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по материально-техническому снабжению".

