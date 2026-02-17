Про те, яке слово в українській мові є найдовшим, розповідає "Поклик Медіа".
Які найдовші слова в українській мові?
Найдовшим словом, яке зафіксоване в словниках, вважається "дихлордифенілтрихлорметилметан" – назва хімічної речовини, яку використовують для боротьби зі шкідниками. У цьому слові – 30 букв.
Зверніть увагу! Частіше ми називаємо цю речовину ДДТ або дустом.
Втім, існує ще довше слово. За даними Книга рекордів України, рекордсменом є слово "рентгеноелектрокардіографічного", яке налічує 31 літеру. Це медичний термін, який стосується процесу дослідження серця.
Яке ще слово може позмагатися за звання найдовшого?
Як повідомляє Gazeta.ua, в українській мові також є слово на 38 літер. Йдеться про хімічну назву "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота".
Цей термін дослідники виявили в журналі "Хімічна промисловість України". Водночас воно викликає певні суперечки, адже слово містить два дефіси.
Цікаво! Рекорд серед українських абревіатур належить скороченню ЦНДІІТЕДМТП, яке складається з 11 літер. Так позначають "Центральний науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання".
Яке слово повернулася в ужиток разом з війною?
В українській мові знову набуло особливого звучання слово "звитяга", яке повернулося в активний ужиток разом із війною. Воно походить від давнього "звити" і означає не просто хоробрість, а доблесний учинок у боротьбі.
На відміну від слів "героїзм", "мужність" чи "відвага", які описують рису характеру або внутрішній стан, звитяга підкреслює саме здобуту перемогу й зміну перебігу подій. Раніше це слово активно використовувалося в українській літературі, зокрема у творах Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка, а також у козацьких думах.
Після 2014 року, а особливо з 2022 року, "звитяга" знову зазвучала у військових зведеннях, публічних промовах і назвах волонтерських ініціатив.