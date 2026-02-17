Про те, яке слово в українській мові є найдовшим, розповідає "Поклик Медіа".

Які найдовші слова в українській мові?

Найдовшим словом, яке зафіксоване в словниках, вважається "дихлордифенілтрихлорметилметан" – назва хімічної речовини, яку використовують для боротьби зі шкідниками. У цьому слові – 30 букв.

Зверніть увагу! Частіше ми називаємо цю речовину ДДТ або дустом.

В українській мові є слова, які налічують понад 30 букв / Фото Unsplash

Втім, існує ще довше слово. За даними Книга рекордів України, рекордсменом є слово "рентгеноелектрокардіографічного", яке налічує 31 літеру. Це медичний термін, який стосується процесу дослідження серця.

Яке ще слово може позмагатися за звання найдовшого?

Як повідомляє Gazeta.ua, в українській мові також є слово на 38 літер. Йдеться про хімічну назву "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота".

Цей термін дослідники виявили в журналі "Хімічна промисловість України". Водночас воно викликає певні суперечки, адже слово містить два дефіси.

Цікаво! Рекорд серед українських абревіатур належить скороченню ЦНДІІТЕДМТП, яке складається з 11 літер. Так позначають "Центральний науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання".

