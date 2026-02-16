"Бурный перевал" отличается темной атмосферой и яркими описаниями нездоровой любви, которая перерастает в одержимость и месть. Эмили Бронте создала неповторимую историю, однако и сама она была не совсем обычной, пишет Википедия.

Какой была Эмили Бронте?

Эмили Бронте – средняя из трех сестер, которые все запомнились в литературе. Она написала роман, который уже понвд 180 лет читают и которым восхищаются. Как и еще много гениальных людей, она была очень интровертированной личностью, часто замыкалась в себе.

Это не мешало ей иметь стальной и волевой характер: в семье ее называли "майором". Биограф Элизабет Гаскелл вспоминала, что Эмили бессознательно проявляла тиранию к своим сестрам. Кроме этого, она также была суровой и не боялась боли: могла наказать своего сбаку или даже прижечь себе рану раскаленной кочергой.



Три сестры Бронте / Фото Википедии

Исследователи также пытались объяснить ее характер, зависимость от рутины и чрезмерную привязанность к дому. Поэтому предполагают, что она могла страдать от аутизма, пишет Общественное. Там отмечают, что это также объясняет проблемы с контролем и проявлением эмоций.

Отдельно также говоярть о том, что она могла болеть анорексией, ведь имела определенные проблемы с питанием. Эмили Бронте часто вспоминают как невероятно стройную женщину, которая часто носила фиолетовое платье.

В чем революционность "Бурного перевала"?

Эмили Бронте была отстранена от социальных норм того времени, поэтому неудивительно, что ее персонажи также бросают им вызов. Кэтри на Гитклфи – нетипичны для того времени. Особого внимания заслуживаю женский образ, ведь даже в кэкранизациях Кэтрин часто смягчают.

Кроме этого, этот роман считаются одним из первых примеров гтического стиля в литературе. Во время, когда книга вышла впервые, а именно в 1847 году, такое откровенное изображение любви и человеческой психики.

