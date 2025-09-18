Королевская семья Великобритании постоянно находится в центре внимания. Даже малейшие гастрономические предпочтения не остаются незамеченными.

Например, Кейт Мидлтон также имеет свое любимое блюдо. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Какое блюдо любит Кейт Мидлтон?

Совсем не секрет, что Кейт Мидлтон любит готовить, однако некоторые блюда она все чаще выбирает в заведениях. Любимой едой, которую она чаще всего заказывает является карри с курицей.

Оно имеет особый насыщенный сливочный вкус из-за секретного ингредиента – коксовое молоко. В то же время Кейт Мидлтон рассказала. что в целом предпочитает острые блюда, а карри навевает ей также ностальгию.



Кейт Мидлтон выбирает карри / Фото Pexels

К слову, не только она имеет собственные предпочтения. Например, король Чарльз III ненавидит чеснок, а королевская семья с 2008 года не употребляет фуа-гра из-за жестокого обращения с животными, пишет издание Mirror.

Что любила есть принцесса Диана?

Принцесса Диана называла борщ своим любимым блюдом, но потребляла его с довольно необычными добавками.

Готовить его стоило на курином бульоне, ведь так он получался самым вкусным. Принцесса Диана удивила также и тем, что именно она любила добавлять к борщу: молоко и греческий йогурт.

На днях сын принцессы Дианы, Гарри, побывал в Киеве, где украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с ним информацией об одном из любимых блюд его матери и передал специальный подарок.