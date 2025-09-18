Например, Кейт Мидлтон также имеет свое любимое блюдо. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Смотрите также Коллекционные карточки Pokémon: как отличить оригинал от подделки и где приобрести

Какое блюдо любит Кейт Мидлтон?

Совсем не секрет, что Кейт Мидлтон любит готовить, однако некоторые блюда она все чаще выбирает в заведениях. Любимой едой, которую она чаще всего заказывает является карри с курицей.

Оно имеет особый насыщенный сливочный вкус из-за секретного ингредиента – коксовое молоко. В то же время Кейт Мидлтон рассказала. что в целом предпочитает острые блюда, а карри навевает ей также ностальгию.



Кейт Мидлтон выбирает карри / Фото Pexels

К слову, не только она имеет собственные предпочтения. Например, король Чарльз III ненавидит чеснок, а королевская семья с 2008 года не употребляет фуа-гра из-за жестокого обращения с животными, пишет издание Mirror.

Что любила есть принцесса Диана?

Принцесса Диана называла борщ своим любимым блюдом, но потребляла его с довольно необычными добавками.

Готовить его стоило на курином бульоне, ведь так он получался самым вкусным. Принцесса Диана удивила также и тем, что именно она любила добавлять к борщу: молоко и греческий йогурт.

На днях сын принцессы Дианы, Гарри, побывал в Киеве, где украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с ним информацией об одном из любимых блюд его матери и передал специальный подарок.