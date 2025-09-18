Наприклад, Кейт Мідлтон також має свою улюблену страву. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Яку страву любить Кейт Мідлтон?

Зовсім не секрет, що Кейт Мідлтон любить готувати, проте деякі страви вона все частіше обирає у закладах. Улюбленою їжею, яку вона найчастіше замовляє є карі з куркою.

Воно має особливий насичений вершковий смак через секретний інгредієнт – коксове молоко. Водночас Кейт Мідлтон розповіла. що загалом надає перевагу гострим стравам, а карі навіює їй також ностальгію.



Кейт Мідлтон обирає карі / Фото Pexels

До слова, не тільки вона має власні вподобання. Наприклад, король Чарльз ІІІ ненавидить часник, а королівська родина з 2008 року не вживає фуа-гра через жорстоке поводження з тваринами, пише видання Mirror.

Що любила їсти принцеса Діана?

Принцеса Діана називала борщ своєю улюбленою стравою, але споживала його з доволі незвичними добавками.

Готувати його варто було на курячому бульйоні, адже так він виходив найсмачнішим. Принцеса Діана здивувала також і тим, що саме вона любила додавати до борщу: молоко та грецький йогурт.

Днями син принцеси Діани, Гаррі, побував у Києві, де український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з ним інформацією про одну з улюблених страв його матері і передав спеціальний подарунок.