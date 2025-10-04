Гастрономические предпочтения всех членов королевской семьи Великобритании постоянно в центре внимания. Любимые блюда монарших особ не перестают обсуждать.

Например, принц Уильям тоже имеет любимое блюдо и это не оставили без внимания. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Что любит есть принц Джордж?

Повар Альдо Зилли рассказал, что принц Джордж имеет весьма простые предпочтения в еде. Его любимым блюдом он назвал спагетти карбонару.



Принц Джордж любит карбонару / Фото Pexels

Повар несколько раз встречался с отцом принца, Уильямом. Именно он и раскрыл ему предпочтения своего сына. В то же время Альдо очень тепло отзывался и о самом Уильяме, и о королевской семье в целом. По его словам, он "ждет звонка", чтобы приготовить Джорджу его любимую пасту.

Какой любимый перекус принцессы Шарлотты?

О вкусовых предпочтениях своей дочери рассказала Кейт Мидлтон. По ее словам, принцесса Шарлотта любит есть оливки. Часто дети ее возраста обходят стороной такие продукты, однако она действительно любит их, говорится в материале издания Mirror.

В монаршей семье Великобритании действуют даже определенные запреты на продукты. Например, королю Чарльзу III запрещено есть чеснок. Кроме этого, также вся семья не употребляет фуа-гра из-за жестокого обращения с утками, которых выращивают для приготовления этого блюда.

Какое любимое блюдо королевы Камилы?