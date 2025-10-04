Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя rightnow_ukraine в TikTok.
Какой клип является самым сложным в истории?
На первый взгляд – это обычный вид из окна поезда. Но клип Star Guitar группы The Chemical Brothers, который в 2002 году снял режиссер Мишель Гондри, считают одним из самых сложных в музыкальной истории.
В видео предметы за окном появляются точно в такт музыке. Каждый дом, столб или тоннель соответствует определенному инструменту. Маленькие домики – барабаны, столбы – тарелки, а синтезаторы – туннели.
Чтобы достичь такого эффекта, Гондри сначала создал детальную модель композиции, определив, какой объект будет символизировать конкретный звук. Затем он часами снимал виды из окна поезда и месяцами монтировал клип, добиваясь идеального совпадения картинки и музыки.
Что известно о группе The Chemical Brothers?
Как пишет Britannica, The Chemical Brothers – британский дуэт ди-джеев и продюсеров, который состоит из Эда Саймонса и Тома Роулендса. Они встретились в Манчестере в 1989 году, когда оба изучали историю в университете.
Группа стала одним из основателей жанра big beat, сочетая элементы хип-хопа, техно, сэмплов и жестких ударных. Сначала выступали под именем The Dust Brothers, но из-за юридического конфликта в середине 1990-х сменили название на The Chemical Brothers.
За свою карьеру они выпустили несколько успешных альбомов, в частности Exit Planet Dust, Dig Your Own Hole, Surrender, и получили ряд наград, в частности "Грэмми".
Какая песня является самой длинной в мире?
Индийский музыкант Джагадиш Пиллаи установил мировой рекорд, создав самую длинную песню в истории. Его композиция Shri Ram Charit Manas длится 138 часов 41 минуту и 20 секунд.
Идея превзойти мировой рекорд появилась у Пиллаи еще в 2016 году. Тогда он начал искать литературную основу и остановился на эпической поэме "Рамачаритаманаса" поэта Тулсидаса, которая является пересказом санскритского эпоса "Рамаяны" и содержит более 15 тысяч стихов.
Запись и сведение продолжались почти четыре года и осложнились из-за пандемии COVID-19. В результате композицию разделили на 52 части по несколько часов каждая. Пиллаи отметил, что его цель заключалась не только в установлении рекорда, но и в популяризации родного города Варанаси, который считают духовной столицей Индии.