Який кліп є найскладнішим в історії?

На перший погляд – це звичайний вид з вікна поїзда. Але кліп Star Guitar гурту The Chemical Brothers, який у 2002 році зняв режисер Мішель Гондрі, вважають одним із найскладніших у музичній історії.

У відео предмети за вікном з'являються точно в такт музиці. Кожен будинок, стовп чи тунель відповідає певному інструменту. Маленькі будиночки – барабани, стовпи – тарілки, а синтезатори – тунелі.

The Chemical Brothers – Star Guitar: дивіться відео

Щоб досягти такого ефекту, Гондрі спершу створив детальну модель композиції, визначивши, який об'єкт символізуватиме конкретний звук. Потім він годинами знімав види з вікна поїзда і місяцями монтував кліп, домагаючись ідеального збігу картинки й музики.

Що відомо про гурт The Chemical Brothers?

Як пише Britannica, The Chemical Brothers – британський дует ді-джеїв і продюсерів, який складається з Еда Саймонса і Тома Роулендса. Вони зустрілися в Манчестері в 1989 році, коли обидва вивчали історію в університеті.

Дует The Chemical Brothers / Фото GettyImages

Гурт став одним із засновників жанру big beat, поєднуючи елементи хіп-хопу, техно, семплів та жорстких ударних. Спочатку виступали під ім’ям The Dust Brothers, але через юридичний конфлікт в середині 1990-х змінили назву на The Chemical Brothers.

За свою кар'єру вони випустили кілька успішних альбомів, зокрема Exit Planet Dust, Dig Your Own Hole, Surrender, і отримали низку нагород, зокрема "Греммі".

