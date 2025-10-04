Гастрономічні вподобання всіх членів королівської родини Великої Британії постійно в центрі уваги. Улюблені страви монарших осіб не припиняють обговорювати.

Наприклад, принц Вільям теж має улюблену страву і це не залишили поза увагою. про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Дивіться також Спершу навіть не усвідомлюєш всю геніальність: який кліп є найскладнішим в історії

Що любить їсти принц Джордж?

Кухар Альдо Зіллі розповів, що принц Джордж має вельми прості вподобання у їжі. Його улюбленою стравою він назвав спагеті карбонару.



Принц Джордж любить карбонару / Фото Pexels

Кухар кілька разів зустрічався із батьком принца, Вільямом. Саме він і розкрив йому вподобання свого сина. Водночас Альдо дуже тепло відгукувався і про самого Вільяма, і про королівську родину загалом. За його словами, він "чекає на дзвінок", щоб приготувати Джорджу його улюблену пасту.

Який улюблений перекус принцеси Шарлотти?

Про смакові вподобання своєї доньки розповіла Кейт Мідлтон. За її словами, принцеса Шарлотта любить їсти оливки. Часто діти її віку обходять стороною такі продукти, проте вона дійсно полюбляє їх, мовиться у матеріалі видання Mirror.

У монаршій родині Великої Британії діють навіть певні заборони на продукти. Наприклад, королю Чарльзу ІІІ заборонено їсти часник. Крім цього, також вся сім'я не вживає фуа-гра через жорстоке поводження з качками, яких вирощують для приготування цієї страви.

Яка улюблена страва королеви Каміли?