Загадочная надпись на видео и в мемах: почему аббревиатура POV стала популярной

В видео в TikTok, Instagram или просто на мемах из разных социальных сетей часто можно встретить странную надпись POV, которую обычно используют вместе с надписью REAL. Эта аббревиатура уже стала частью интернет-сленга, но, несмотря на это, не все знают, что она означает.

Какое значение имеет популярное слово POV и почему перевод не всегда отражает его смысл, рассказывает репетитор @english_with_angiee.

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Аббревиатура POV имеет один перевод, но немного другое значение

Преподавательница английского языка рассказывает, что однажды на уроке ее спросили: а что означает надпись POV на смешных видео или роликах. Не секрет, что ролики с этой надписью часто набирают миллионные просмотры, в частности в TikTok.

По ее словам, эта аббревиатура на самом деле происходит от английской фразы "Point of View", что дословно переводится на украинский как "точка зрения".

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Но в современной интернет-культуре значение этой фразы несколько изменилось. И сейчас надпись POV на видео или мемах обычно означает: "представь, что ты оказался в этой ситуации".

То есть если автор на видео показывает забавный или жизненный момент с надписью POV, то зритель смотрит на событие собственными глазами, но ему якобы предлагают представить себя участником этого действия.

Какая-то забавная ситуация. POV, типа "представь, что ты оказался в этой ситуации". Вот так вот все просто,

– добавляет репетитор.

Репетитор по английскому объясняет, что означает POV: смотрите видео

Как звучат украинские слова для американцев?

Некоторые украинские имена могут вызвать улыбку у носителей английского языка. Дело в том,, что некоторые из них созвучны привычным для американцев словам, которые имеют совсем другое значение.

Например, имя Семен похоже на английское слово, которое имеет биологическое значение, поэтому именно это имя нередко становится поводом для шуток среди американцев.

А вот имя Дима напоминает звучание слова "dim", что означает "тусклый" или "мерклый". Зато Эдик созвучно со словом "addict", то есть "человек с зависимостью". Подобная ситуация и с женским именем Даша, так как на английском языке слово "dash" может означать "мчаться", "бросаться", "быстро бежать".

Но стоит помнить, что такие совпадения являются абсолютно естественными и не имеют никакого отношения к истинному значению украинских имен.