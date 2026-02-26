Каждый сможет найти что-то для себя: на какие книжные новинки обратить внимание в марте

Каждый месяц украинские издательства анонсируют новые книги, которые будут радовать тех, кто любит читать. Март не стал исключением.

Подборку книг, которые стоит прочитать в марте 2026 года, подготовил 24 Канал вместе с издательством "Книголав". В этом месяце новинки будут очень разнообразными.

"Апелляция", Дженис Галлетт

Мечтали ли вы когда-то расследовать загадочные дела, где крайне трудно различить, где правда, а где ложь? Эту роль детективов примеряют двое студентов-юристов: преподаватель в школе права дал им задание найти доказательства, что тот, кого осудили, не виновен. Олуфеми Хассан и Шарлотта Холройд получают кучу писем, смс, газетных вырезок и должны понять, кто же совершил преступление.



"Апелляция" / Фото с сайта издательства

Но есть одно "но" – они имеют дело с закрытой группой людей: в таких маленьких сообществах социальные иерархии остаются строгими, преданность – крепкой, а обиды множатся. И это сообщество – театральная труппа "Актеры Честного пути". Кто честный, а кто играет роль? И удастся ли студентам первого курса разобраться с таким очевидно запутанным делом?

"Сводный брат", Ларс Саабье Кристенсен

"Сводный брат" – семейная сага, охватывающая несколько поколений одной семьи в послевоенном Осло. Барнум – маленький мечтатель с большим сердцем – растет среди трех женщин: матери, бабушки и прабабушки, каждая из которых имеет свою историю потерь. Его сводный старший брат Фред – молчаливый бунтарь, рожденный в результате изнасилования. Детство ребят полное молчанием, тайнами и поиском себя.



"Сводный брат" / Фото с сайта издательства

Это роман о братьях, которые совсем не похожи друг на друга, но связаны нитями общей тишины, стыда и любви. О семье, где мужчины исчезают, а женщины держат мир на плечах. О том, как память может быть спасением и проклятием. И о том, как слова – даже вымышленные – способны сшить разорванную жизнь.

"Love 5.0. Голос света: сборник стихов", Наталья Денисенко

Пятый сборник серии поэтических антологий – это путешествие по пути любви от ее тихого зарождения до глубоких проявлений. В сборнике переплетаются вдохновленные светом любви голоса современных поэтов и классиков, чей опыт помогает сделать собственный шаг навстречу ему. 62 стихотворения сборника звучат как разные оттенки одного света – того, что появляется, когда сердце откликается на другое сердце, когда рост становится общим, а любовь – направляющим лучом. "Книга Love 5.0. Голос света" – это поэзия о пути, ведущем сквозь испытания и откровения к более глубокому пониманию себя и тех, кого мы любим.

"Добро пожаловать в книжный магазин "Хюнам-тон", Хван Бо-Рим

Йонджу истощена. У женщины есть все – успешная карьера, брак, быстрый столичный ритм жизни, и все же она чувствует пустоту. Поэтому делает отчаянный шаг, оставляет старую жизнь позади и осуществляет свою давнюю мечту: открывает книжный магазин. Сначала Йонджу ведется непросто, впрочем чем дальше, тем глубже женщина погружается в новый увлекательный мир, что лечит ее душу.



"Добро пожаловать в книжный магазин "Хюнам-тон"" / Фото с сайта издательства

Книжный магазин "Хюнам-тон" превращается в теплый, гостеприимный приют для потерянных душ – место, где можно отдохнуть, исцелиться и вспомнить, что никогда не поздно начать все сначала. Эта уютная история понравится тем, кто чувствует себя несколько потерянным в сложном "взрослом" мире, и поможет взглянуть на жизнь с другой перспективы благодаря разнообразным персонажам, среди которых вы непременно найдете себя.

"Дорогая я, нам надо поговорить: познай себя и будь счастливой", Элизабет Клапес

В повседневной жизни мы сталкиваемся с множеством ситуаций, которые вызывают дискомфорт, ранят нас или вызывают тревожность. Различить эти эмоции, идентифицировать их и управлять ими бывает очень трудно, это заставляет задавать себе вопросы: что со мной не так? Почему я это чувствую? Книга психолога и контент-криэйтора Элизабет Клапес, известной в соцсетях как Эсми, помогает найти ответы. Советы автора открывают путь к путешествию самосознанием, внутреннего исцеления и любви к себе.



"Дорогая я, нам надо поговорить: познай себя и будь счастливой" / Фото с сайта издательства

"Машина времени", Герберт Уэллс

"Машина Времени" Герберта Уэллса – классический научно-фантастический роман, исследующий идею путешествий сквозь эпохи. Таинственный Путешественник создает устройство, способное переносить его сквозь время. Оказавшись в далеком будущем, герой становится свидетелем упадка человеческой цивилизации и противостояния двух рас – Элоев и Морлоков. Уэллс не только рассказывает увлекательную историю, но и поднимает важные социальные и философские вопросы об эволюции человечества, прогресс и его последствия.



"Машина времени" / Фото с сайта издательства

"Между друзьями и любовниками", Ширлин Обуоби

Джозефина Боатенг – блогер, которая учит тысячи подписчиков любви к себе, вдохновляет и дарит уверенность. Но за кулисами ее жизнь далека от идеальной: карьера под постоянным давлением, а личная жизнь почти отсутствует из-за неразделенной любви к лучшему другу. Все меняется, когда в жизнь Джо входит Малкольм Уотерс – писатель, которому удается видеть Джо настоящей, без фильтров и масок социальных сетей. Автор мастерски показывает теневую сторону жизни блогеров, где за блеском часто стоит неуверенность в том, что реально, а что лишь вымысел.



"Между друзьями и любовниками" / Фото с сайта издательства

"Приключения Алисы в стране чудес", Льюис Кэрролл

Удивительная история приключений маленькой девочки Алисы в волшебной стране, где звери разговаривают, карты ходят и играют в крокет, а кот с легкостью растворяется в воздухе. Возможно ли выпить что-то и вырасти до небес или съесть кусочек пирога и уменьшиться до размеров мышки? Алиса встречает многих странных героев, знакомится со странными обычаями мира чудес и чуть не теряет голову, и вдруг обнаруживает, что все это было лишь ее фантазиями во сне. Предлагаем и вам окунуться в прекрасную сказку, которой восхищаются дети и взрослые во всем мире.



"Приключения Алисы в стране чудес" / Фото с сайта издательства

"Терновые украшения", Катарина Винклер

"Терновые украшения" – роман для тех, кто чувствовал себя потерянным, но не переставал искать свет. Для тех, кто носит свои раны как украшения – не из гордости, а как напоминание о том, что нельзя позволить себе забыть. В стиле, граничащем с поэзией, Катарина Винклер проводит читателя сквозь лабиринт насилия, зависимости и молчания женщины, сделавшей неправильный выбор.



"Терновые украшения" / Фото с сайта издательства

Она не просто рассказывает, а заставляет почувствовать каждый удар и надежду, что медленно умирает. Однако в самом темном уголке подсознания все же может родиться сила сказать "достаточно".