Сентябрь – то время, когда хочется замедлиться, завернуться в плед и окунуться в хорошую книгу. Есть целая подборка ярких осенних новинок Здесь и современная мифология, и магия юности, и межкультурные путешествия, и драма семейной потери. Эти истории рассказывают о силе памяти, сложности выбора, глубине отношений и о том, как книги могут изменить жизнь.

В частности, в Якабу рассказали о самых ожидаемых книгах сентября. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт книжного магазина.

Что почитать в сентябре?

"Аталанта" Дженнифер Сейнт

Увлекательная переосмысленная мифология от автора "Электры". Аталанта – девочка, которую бросили в лесу, потому что она родилась не мальчиком. Но ее спасает богиня Артемида. Так начинается история о девушке-воительнице, бросающей вызов обществу, которое не оставляет места для женщин-героинь. Несмотря на страхи, она присоединяется к аргонавтам и отправляется в приключение, которое изменит и ее саму, и весь мир вокруг.



"Аталанта" Дженнифер Сейнт / Фото с сайта издательства

"Питон и другие ребята" Павел Шикин

Роман и подборка рассказов, в которых сталкиваются молодость, революция и психоделический опыт. Здесь – история о парне, который взрослеет в бурные времена, ищет себя, ошибается, протестует, мечтает. А также – яркая малая проза, исследующая, как обычные люди оказываются в необычных обстоятельствах. Это книга о юности, которая оставляет след.



"Питон и другие ребята" Павел Шикин / Фото с сайта издательства

"Атлас облаков" Дэвид Митчелл

Мировой бестселлер, уже ставший современной классикой. Шесть сюжетных линий в шести эпохах – от XIX века до постапокалиптического будущего – объединяет идея: души путешествуют сквозь время. Истории нотариуса, композитора, журналистки, издателя, искусственно выведенной девушки и островитянина формируют грандиозную мозаику о связи людей сквозь века. Это роман, стирающий жанровые и временные границы.



"Атлас облаков" Дэвид Митчелл / Фото с сайта издательства

"Собиратели ягод" Аманда Питерс

Трогательная семейная сага о потере, поисках и надежде. Шестилетняя девочка исчезает на черничном поле – и это меняет жизнь двух семей. Один мальчик долго не прощает себе того дня, а девушка из пригорода чувствует себя чужой в собственной семье. Пройдут годы, прежде чем правда раскроется. Это история о том, как мы ищем себя и друг друга даже спустя десятилетия.



"Собиратели ягод" Аманда Питерс / Фото с сайта издательства

"Дневник странствующего кота" Хиро Арикава

Самая нежная книга осени. Вместе с котом Наной и его хозяином Сатору мы отправляемся в путешествие по Японии, чтобы узнать: почему люди расстаются, как они помнят и что оставляют после себя. В этой истории есть юмор, грусть, красота момента и много тепла – идеальное чтение, если хочется что-то хорошее и трогательное.



"Дневник странствующего кота" Хиро Арикава / Фото с сайта издательства

Что еще почитать?

Ранее собирали подборку из 5 книг, которые помогут уменьшить тревогу и восстановить силы в сложные времена.

В подборку вошли книги: "Энергетический менеджмент" Аллы Заяц, "Анатомия Воина" Андрея Зелинского, "Любовь не проходит" Татьяны Трощинской, "Выбор. Принять возможное" Эдит Евы Эгер, "Садотерапия" Сью Стюарт-Смит.