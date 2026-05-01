Спички или зажигалка: что человечество изобрело первым

Первая зажигалка была создана еще в 1823 году. Это было устройство на основе водорода и назвали его лампа Деберейнера. Однако первые спички, которые загорались именно от трения, а не от вещества, то есть такие, которые мы используем до сих пор, были изобретены только через 3 года после зажигалки.

Когда была изобретена первая практическая зажигалка и чем она отличалась от нынешних, отмечает на сайте Science Museum Group.

Читайте также Почему красная помада стала символом женской силы и действительно ли ее ненавидел Гитлер

Как работала первая практическая зажигалка?

Лампы Деберейнера сегодня практически неизвестны, но именно они стали прототипом современных зажигалок. Разработчиком этих ламп был Иоганн Деберейнер, который в 1823 году создал устройство, работавший на основе химических реакций, а это цинк, серная кислота, газообразный водород и платина.

Немецкому изобретателю удалось благодаря этой реакции выработать тепло, которое могло поджечь что-либо легковоспламеняющееся.



Первая зажигалка в мире существенно отличалась от нынешних / Фото с The Board of Trustees of the Science Museum

После того, как об изобретении узнали, оно стало настолько эффективным для населения, что его начали продавать серийно: Германия и Великобритания закупили таких ламп в количестве 20 тысяч. А среди известных покупателей устройства был сам Гете. Он, кстати, профинансировал исследования ученого.

Впрочем лампы имели один существенный недостаток, что потом и стал причиной упадка, – они были тяжелыми, а еще опасными, если ими не правильно пользоваться.

Кстати, после ламп Деберейнера первое значительное нововведение в этой индустрии сделал Карл Ауэр фон Вельсбах в 1880 году. А в 1903 году он запатентовал свое изобретение из ферроцерия (искусственного сплава, который состоит из редкоземельных металлов и железа), говорится в History of Matches. Речь идет о так называемом "кремне", что помогает зажигалкам создавать искры при трении.

Заметьте! В тот период истории для населения менее опасными оказались первые фосфорные спички. Кроме того, пользоваться ими было проще, чем лампами Деберейнера.

Были ли спички изобретены первыми?

На самом деле история утверждает, что первые спички были изобретены еще в 1805 году, то есть до появления лампы Деберейнера, ставшей прототипом зажигалок, которые есть сейчас.

В общем тогда люди пользовались не спичками в современном понимании, а скорее специальными скалками, наконечники которых были смочены горючим веществом, например сера, рассказывается в Britannica.

И француз Жан Шансаль в 1805 году фактически усовершенствовал эти занозы. Он смочил наконечники хлоратом калия, сахаром и камедью, а зажечь их можно было, погрузив в серную кислоту.

Впрочем создание спичек, примером которых мир до сих пор пользуется, произошло на самом деле уже в 1826 году. И это сделал химик Джон Уокер, который изобрел первую успешную фрикционную спичку, то есть такой, который связан с трением.

Он первый ученый, который придумал не замачивать спички в специальное вещество, а соскребать их о наждачную бумагу, из-за чего образовывалась искра и спички загорались. Единственной ошибкой Уокера было то, что он не запатентовал свое изобретение.

Вместо него это сделал предприниматель Сэмюэль Джонс, который кроме того, что оформил патент в 1828 году, еще и наладил массовое производство.

На этом усовершенствование спичек не останавливалось: в 1831 году Шарль Сауриа из Франции учел в формулу спичек белый или желтый фосфор, что быстро скопировали. А в 1835 году Янош Ириний из Венгрии пришел к выводу заменить хлорат калия на оксид свинца, что сделало зажигание спичек тихим и плавным.

Когда было сделано первое селфи в мире?

Первое селфи было сделано не в 20 веке, а 19 веке. Его автором был американец Роберт Корнелиус, который, вероятно, даже не догадывался, что стал одним из первых, кто это сделал.

Самопортрет был создан с помощью технологии дагеротипии, то есть это фотографический процесс, который использовал серебряные пластины, обработанные парами йода и ртути.

В Guinness World Records отмечается, что Корнелиус установил камеру во дворе семейного магазина ламп и люстр в Филадельфии, снял крышку объектива, нашел кадр и остался неподвижным несколько минут, пока происходила длинная экспозиция (от 3 до 15 минут).

Первый световой снимок, когда-либо сделанный. 1839,

– написал на обороте фотографии Корнелиус.

На самом фото Роберт Корнелиус изображен по центру кадра с немного взъерошенными волосами. Сейчас это оно хранится в Library of Congress.