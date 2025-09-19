Ежегодно музыкальная индустрия радует нас новыми хитами, а некоторые из них становятся легендарными. Например, есть хиты 2010 года, которые и через 15 лет знают и помнят.

Главные хиты 2010 года многие до сих пор хорошо знают. Больше о них расскажет 24 Канал.

Какие песни были главными хитами 2010 года?

2010 год настолько был богат на хиты, что даже единого мнения относительно того, какая песня была самой популярной в том году – нет. Однако по данным чарта Billboard Hot 100, главным хитом того года была песня исполнительницы Kesha под названием Tik Tok.

Интересно, что "второе дыхание" этой песне дал скандал с рэпером P. Diddy, которого обвинили в насилии, похищении людей, проституции и других преступлениях. Дело в том, что в первой строке песни певица буквально упоминает его:

Wake up in the morning feeling like P Diddy ("Просыпаюсь утром, чувствуя себя как P. Diddy").

После обвинений, которые получил рэпер и начала судебного процесса на концертах Kesha исполняла уже несколько измененную версию песни, где вместо этой строки звучали такие слова:

Wake up in the morning feel like f*ck P Diddy ("Просыпайся утром, как на**й P. Diddy").

Kesha – Tik Tok: смотрите видео

А вот издание BBC со ссылкой на чарт Spotify называет самой популярной песней 2010 года другой хит – дуэтную работу Рианны и рэпера Эминема – Love The Way You Lie. Клип на песню посмотрели более 3 миллиардов раз, что делает ее одним из лидеров среди музыкальных видео на YouTube.

Эминем и Рианна – Love The Way You Lie: смотрите видео

