Вы точно танцевали под эти треки: какими были самые популярные песни в 2010 году
- 2010 год был богатым на музыкальные хиты, однако единодушного мнения о главном хите года нет.
- Billboard и Spotify называют разные треки главными хитами года.
Ежегодно музыкальная индустрия радует нас новыми хитами, а некоторые из них становятся легендарными. Например, есть хиты 2010 года, которые и через 15 лет знают и помнят.
Главные хиты 2010 года многие до сих пор хорошо знают. Больше о них расскажет 24 Канал.
Интересно Почему группа "Скрябин" имеет именно такое название: неожиданная история
Какие песни были главными хитами 2010 года?
2010 год настолько был богат на хиты, что даже единого мнения относительно того, какая песня была самой популярной в том году – нет. Однако по данным чарта Billboard Hot 100, главным хитом того года была песня исполнительницы Kesha под названием Tik Tok.
Интересно, что "второе дыхание" этой песне дал скандал с рэпером P. Diddy, которого обвинили в насилии, похищении людей, проституции и других преступлениях. Дело в том, что в первой строке песни певица буквально упоминает его:
Wake up in the morning feeling like P Diddy ("Просыпаюсь утром, чувствуя себя как P. Diddy").
После обвинений, которые получил рэпер и начала судебного процесса на концертах Kesha исполняла уже несколько измененную версию песни, где вместо этой строки звучали такие слова:
Wake up in the morning feel like f*ck P Diddy ("Просыпайся утром, как на**й P. Diddy").
Kesha – Tik Tok: смотрите видео
А вот издание BBC со ссылкой на чарт Spotify называет самой популярной песней 2010 года другой хит – дуэтную работу Рианны и рэпера Эминема – Love The Way You Lie. Клип на песню посмотрели более 3 миллиардов раз, что делает ее одним из лидеров среди музыкальных видео на YouTube.
Эминем и Рианна – Love The Way You Lie: смотрите видео
О чем один из главных хитов 2025 года?
За звание главного хитмейкера 2025 года уверенно борется Леди Гага, которая в начале года разорвала чарты хитом Abracadabra, а в сентябре – хитом The Dead Dance.
Песня была записана специально для второго сезона сериала "Венздей", в котором певица также получила эпизодическую роль.
Интересно, что песня фактически является переосмыслением истории так называемой "танцевальной чумы" – загадочной болезни, вспыхнувшей в 1518 году, когда люди танцевали без перерыва до полного истощения.