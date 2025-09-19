Щороку музична індустрія тішить нас новими хітами, а декотрі з них стають легендарними. Наприклад, є хіти 2010 року, які й через 15 років знають та пам'ятають.

Головні хіти 2010 року багато хто й досі добре знає. Більше про них розповість 24 Канал.

Які пісні були головними хітами 2010 року?

2010 рік настільки був багатий на хіти, що навіть єдиної думки щодо того, яка пісня була найпопулярнішою того року – немає. Проте за даними чарту Billboard Hot 100, головним хітом того року була пісня виконавиці Kesha під назвою Tik Tok.

Цікаво, що "друге дихання" цій пісні дав скандал з репером P. Diddy, якого звинуватили у насильстві, викраденні людей, проституції та інших злочинах. Річ у тім, що у першому рядку пісні співачка буквально згадує його:

Wake up in the morning feeling like P Diddy ("Прокидаюся вранці, почуваючи себе як P. Diddy").

Після обвинувачень, які отримав репер та початку судового процесу на концертах Kesha виконувала уже дещо змінену версію пісні, де замість цього рядка звучали такі слова:

Wake up in the morning feel like f*ck P Diddy ("Прокидайся вранці, наче на**й P. Diddy").

Kesha – Tik Tok: дивіться відео

А ось видання BBC з посиланням на чарт Spotify називає найпопулярнішою піснею 2010 року інший хіт – дуетну роботу Ріанни та репера Емінема – Love The Way You Lie. Кліп на пісню переглянули понад 3 мільярди разів, що робить її одним із лідерів серед музичних відео на YouTube.

Емінем та Ріанна – Love The Way You Lie: дивіться відео

