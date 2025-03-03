Может помочь в межпланетной миссии: что известно об украинском радиотелескопе

Весь мир пытается подробнее изучить космос. для этого нужны специальные примеры, поэтому в Украине также есть радиотелескоп.

В Украине расположен РТ-32 – самый большой радиотелескоп в Европе, созданный для наблюдений за космосом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в ТикТок.

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Что известно о нем

Этот радиотелескоп создали еще в далеком 1974 году. Он был ключевой точкой для спутниковой связи. После 1991 года центр начал приходить в упадок и почти прекратил свое существование, однако был возрожден украинскими учеными.

Восстановительные работы продолжались довольно долго, однако помогли улучшить центр. По состоянию на 2025 год он может исследовать космос в любое время суток. Благодаря модернизации центр сможет участвовать в будущих межпланетных миссиях.



Так выглядит радиотелескоп для исследований космоса / Фото Pexels

Размеры радиотелескопа впечатляют. Он имеет 50 метров высоты и 650 тонн веса.