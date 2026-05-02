Шрам как знак чести: как немецкие студенты получали отметку Schmiss

В 19 и 20 века шрам на лице считался признаком мужества и выносливости, в частности эта идея распространялась среди немецкого студенчества. Специальную отметку Schmiss получали именно во время студенческих дуэлей, которые были частью традиционного воспитания. А наличие таких шрамов у немецких офицеров указывало на их авторитетность.

Как появились отметки Schmiss, в чем их особенность и в каких кругах их практиковали, говорится на Encyclopaedia Britannica.

Что известно о термине "Schmiss"?

В 19 веке и в начале 20 века особое место в студенческой среде занимала традиция академического фехтования, которая имела название Mensur. Сначала можно подумать, что это были хаотичные драки, но на самом деле это были регламентированные дуэли между членами различных студенческих корпораций.

Их главной целью была не победа, а демонстрация выдержки. Все на деле происходило так:

Участники стояли почти неподвижно и обменивались ударами сабель по лицу и голове.

Важно было не уклоняться, ведь это считалось проявлением слабости.

Таким образом, после таких дуэлей появился термин "Schmiss", то есть характерный шрам, чаще всего на щеке или лбу. И те, кто его получал, не скрывали это, а наоборот подчеркивали.

Лица немецкой элиты с отметками Schmiss / Фото с инстаграм-страницы "Темная академия"

Историки отмечают, что это было частью более широкой культуры элит. В работах британского историка Ричарда Эванса, который писал о Германии 19 века, говорится о том, что подобные практики формировали идеал мужества.

В его книге "Появление Третьего Рейха" (The Coming of the Third Reich) было уделено внимание темам студенческих корпораций и дуэлей. Он описывает, что в университетах Германии, например Гейдельберг или Бонн, царила культура дуэльного фехтования Mensur, что упоминается в начале.

Зато понятие "Schmiss", то есть шрам, служил визуальным доказательством того, что человек прошел через корпоративное обучение и имеет мужество. Кстати, Эванс рассматривает эти ритуалы как способ привлечения молодежи к будущей службе государству.

Именно поэтому на фото, где есть немецкие офицеры с 19 – 20 века, многие из них имеют такие шрамы, ведь тогда это повышало их авторитет. Однако после Первой мировой войны популярность практики начала уменьшаться, а ко Второй мировой войне практически исчезла.

Почему дуэли раньше были популярными?

В целом дуэли в разные эпохи были не просто способом решения конфликтов, а частью культуры чести. К поединкам могли прибегать как политики, военные, так и интеллектуалы, отмечают в Spiegel.

Одним из самых известных случаев стала дуэль, в которой в 1864 году погиб Фердинанд Лассаль, известный немецкий политик и мыслитель. Он получил смертельное ранение из-за личного конфликта, который перерос в вопрос чести. А еще не менее показательными были дуэли с участием Отто фон Бисмарк, который в молодости неоднократно принимал в них участие и даже получил репутацию опытного дуэлянта.

Впрочем с начала 20 века, а именно в 1902 году противники такой формы решения конфликтов, организовали в Германии "Немецкую антидуэльную лигу", что привело к зачислению дуэли, как уголовного преступления. Только в 1969 году пункт об этом в уголовном кодексе Федеративной Республики Германии был изъят. В то же время в академических фехтовальных практиках традиционных студенческих братств этот ритуал до сих пор сохраняется.

Зато кроме мужских дуэлей могли проводиться еще и женские. Известным случаем именно женской дуэли стало событие 1892 года вблизи Вены с участием принцессы Паулины Меттерних и графини Анастасии Кильмансегг, упоминается на странице Witty Historian.

Их спор начался из-за цветочных композиций для музыкальной выставки. Впоследствии оскорбление переросло в формальный вызов, как дуэль.

Тогда дуэль была незаконной, поэтому женщины специально выехали за пределы Вены и устроили "эмансипированную дуэль", где использовали рапиры. Когда обе женщины были ранены, дуэль была прекращена.



Как выглядела женская дуэль на рапирах / Фото Witty Historian

Интересно! Последняя официальная дуэль на рапирах была проведена во Франции в апреле 1967 года между социалистом Гастоном Деффером и депутатом-голлистом Рене Рибьер.

Действительно ли немецкому фюреру не нравились определенные символы женской силы?

Адольф Гитлер ненавидел красную помаду и запретил ее в Германии – утверждение, которое на самом деле не имеет реальной основы. Современники повторяют этот тезис без ссылок на первоисточники. А исследователи прямо указывают, что доказательств личной позиции Гитлера по помаде не найдено.

В общем красная помада стала символом женственности значительно раньше – еще в начале 20 века. В 1912 году во время марша за избирательные права женщин в Нью-Йорке участницам раздавали помаду в знак протеста. Эту инициативу связывают с Элизабет Арден.

Во время Первая мировая война и Вторая мировая война роль помады только возросла, ведь женщины массово работали в так называемых "мужских" сферах, то есть на фабриках, в транспорте и военной инфраструктуре. В США и Великобритании косметику не запрещали даже в период дефицита, ведь ее считали важным элементом поддержания морального духа, но в нацистской Германии ситуация была сложнее, потому что идеология продвигала образ естественной женщины без яркого макияжа, ориентированной на семью и материнство. Но несмотря на это, полного запрета в стране не существовало.