Эта женщина стала одной из ключевых фигур, которая существенно повлияла на развитие современной мировой моды. Как многолетний главный редактор Vogue и организатор Met Gala, она сформировала новые принципы работы fashion-индустрии, сделав ее более глобальной, медийной и связанной с культурой, кино и публичными личностями. В нашей статье рассказываем биографию уникальной Анны Винтур.

Кто такая Анна Винтур?

Анна Винтур – одна из самых влиятельных фигур в мировой модной индустрии, британский редактор, которая более трех десятилетий определяла, что именно будет считаться стилем, трендом и культурным явлением, рассказывает Britannica. Как многолетний главный редактор американского Vogue (1988 – 2025), она превратила модный журнал в глобальный центр влияния, где мода стала частью массовой культуры, политики и медиа. После 2025 года она оставила должность главного редактора, но продолжила работу в Condé Nast как глобальный директор контента.



Анна Винтур / фото Википедии

Каким было детство Анны и как она начала карьеру?

Анна Винтур родилась 3 ноября 1949 года в Лондоне. Ее отец был редактором газеты, что значительно повлияло на ее будущий путь. Она рано оставила школу и начала работать в сфере моды. Уже в 1960 – 1970-х годах она работала в модных журналах, постепенно набирая опыт в редакционной работе. Ее карьера развивалась быстро, и впоследствии она переехала в США, где стала одной из ключевых фигур в fashion-индустрии Нью-Йорка.



Анна Винтур в 1970-е годы / фото Theloupe.org

Как Анна Винтур изменила Vogue?

В 1988 году Винтур стала главным редактором американского Vogue. Это стало поворотным моментом для журнала. Она полностью изменила подход к моде: начала ставить на обложки не только моделей, но и актрис, спортсменок и политиков, что сделало моду более "демократичной" и массовой. Среди героинь ее обложек были Николь Кидман, Серена Уильямс и Хиллари Клинтон.

Как работала редакция Vogue?

Работа в Vogue под руководством Анны Винтур была известна своей интенсивностью и требовательностью. Бывшие работники описывали ее стиль как очень быстрый, структурированный и жесткий. Ассистенты выполняли множество задач: от организации графиков до бытовых поручений. Именно в этот период в редакции работала Лорен Вайсбергер, которая позже создала роман "Дьявол носит Prada", вдохновившись собственным опытом.

Анна Винтур / фото Vogue

Как роман "Дьявол носит Prada" стал легендой?

После увольнения из Vogue Лорен Вайсбергер написала роман, который в 2003 году стал международным бестселлером. Как отмечает Literary Hub, книга рассказывала о молодой ассистентке в редакции модного журнала и ее работе под руководством жесткого главного редактора Миранды Пристли. Хотя автор отрицала прямую связь с Анной Винтур, все видели очевидные параллели.



Роман "Дьявол носит Prada" / фото Yakaboo

Была ли Миранда Пристли Анной Винтур?

После выхода книги сама Анна Винтур отреагировала спокойно и даже холодно. Она заявила, что не помнит Лорен Вайсбергер. Коллеги Винтур отмечали, что она не была глубоко заинтересована в культурном шуме вокруг книги и не воспринимала ее как угрозу. Однако в модной индустрии книга вызвала большой резонанс и показала реальный уровень напряжения и дисциплины в мире высокой моды.

Когда вышла экранизация "Дьявол носит Prada"?

В 2006 году вышел одноименный фильм с Мерил Стрип в роли Миранды Пристли. Хотя создатели фильма отрицали прямую связь с Анной Винтур, ее влияние было очевидным: офис редакции воссоздавали по реальному офису Vogue, также индустрия моды частично боялась сотрудничества с фильмом, а дизайнеры осторожно относились к участию в съемках.

Экранизация "Дьявол носит Prada" / фото TMDB

Сама Анна Винтур стала настолько влиятельной фигурой, что многие люди в fashion-мире боялись открыто действовать против ее интересов. Дизайнеры избегали конфликтов, а бренды осторожно реагировали на любые проекты, связанные с ее именем или образом. Это подчеркивало ее реальный контроль над индустрией моды.

Как Анна Винтур создала Met Gala?

Одним из самых важных проектов Винтур стал Met Gala – ежегодный благотворительный бал в Нью-Йорке. С 1995 года она превратила его в одно из самых престижных мировых событий. Сегодня Met Gala: собирает миллионы долларов на художественные проекты объединяет звезд кино, музыки, спорта и политики задает глобальные модные тренды Винтур полностью контролирует список гостей и концепцию мероприятия.

