Ця жінка стала однією з ключових фігур, яка суттєво вплинула на розвиток сучасної світової моди. Як багаторічна головна редакторка Vogue та організаторка Met Gala, вона сформувала нові принципи роботи fashion-індустрії, зробивши її більш глобальною, медійною та пов'язаною з культурою, кіно і публічними особистостями. У нашій статті розповідаємо біографію унікальної Анни Вінтур.

Хто така Анна Вінтур?

Анна Вінтур – одна з найвпливовіших постатей у світовій модній індустрії, британська редакторка, яка понад три десятиліття визначала, що саме буде вважатися стилем, трендом і культурним явищем, розповідає Britannica. Як багаторічна головна редакторка американського Vogue (1988 – 2025), вона перетворила модний журнал на глобальний центр впливу, де мода стала частиною масової культури, політики та медіа. Після 2025 року вона залишила посаду головної редакторки, але продовжила роботу в Condé Nast як глобальна директорка контенту.



Анна Вінтур / фото Вікіпедії

Яким було дитинство Анни та як вона почала кар'єру?

Анна Вінтур народилася 3 листопада 1949 року в Лондоні. Її батько був редактором газети, що значно вплинуло на її майбутній шлях. Вона рано залишила школу та почала працювати у сфері моди. Уже в 1960 – 1970-х роках вона працювала в модних журналах, поступово набираючи досвід у редакційній роботі. Її кар'єра розвивалась швидко, і згодом вона переїхала до США, де стала однією з ключових фігур у fashion-індустрії Нью-Йорка.



Анна Вінтур у 1970-ті роки / фото Theloupe.org

Як Анна Вінтур змінила Vogue?

У 1988 році Вінтур стала головною редакторкою американського Vogue. Це стало поворотним моментом для журналу. Вона повністю змінила підхід до моди: почала ставити на обкладинки не лише моделей, а й акторок, спортсменок і політикинь, що зробило моду більш "демократичною" та масовою. Серед героїнь її обкладинок були Ніколь Кідман, Серена Вільямс та Гілларі Клінтон.

Як працювала редакція Vogue?

Робота у Vogue під керівництвом Анни Вінтур була відома своєю інтенсивністю та вимогливістю. Колишні працівники описували її стиль як дуже швидкий, структурований і жорсткий. Асистенти виконували безліч завдань: від організації графіків до побутових доручень. Саме в цей період у редакції працювала Лорен Вайсбергер, яка пізніше створила роман "Диявол носить Prada", надихнувшись власним досвідом.

Анна Вінтур / фото Vogue

Як роман "Диявол носить Prada" став легендою?

Після звільнення з Vogue Лорен Вайсбергер написала роман, який у 2003 році став міжнародним бестселером. Як зазначає Literary Hub, книга розповідала про молоду асистентку в редакції модного журналу та її роботу під керівництвом жорсткої головної редакторки Міранди Прістлі. Хоч авторка заперечувала прямий зв'язок із Анною Вінтур, всі бачили очевидні паралелі.



Роман "Диявол носить Prada" / фото Yakaboo

Чи була Міранда Прістлі Анною Вінтур?

Після виходу книги сама Анна Вінтур відреагувала спокійно та навіть холодно. Вона заявила, що не пам'ятає Лорен Вайсбергер. Колеги Вінтур зазначали, що вона не була глибоко зацікавлена в культурному шумі навколо книги і не сприймала її як загрозу. Однак у модній індустрії книга викликала великий резонанс і показала реальний рівень напруги та дисципліни у світі високої моди.

Коли вийшла екранізація "Диявол носить Prada"?

У 2006 році вийшов однойменний фільм із Меріл Стріп у ролі Міранди Прістлі. Хоч творці фільму заперечували прямий зв'язок з Анною Вінтур, її вплив був очевидним: офіс редакції відтворювали за реальним офісом Vogue, також індустрія моди частково боялася співпраці з фільмом, а дизайнери обережно ставилися до участі у зйомках.

Екранізація "Диявол носить Prada" / фото TMDB

Сама Анна Вінтур стала настільки впливовою фігурою, що багато людей у fashion-світі боялися відкрито діяти проти її інтересів. Дизайнери уникали конфліктів, а бренди обережно реагували на будь-які проєкти, пов'язані з її ім'ям або образом. Це підкреслювало її реальний контроль над індустрією моди.

Як Анна Вінтур створила Met Gala?

Одним із найважливіших проєктів Вінтур став Met Gala – щорічний благодійний бал у Нью-Йорку. З 1995 року вона перетворила його на одну з найпрестижніших світових подій. Сьогодні Met Gala: збирає мільйони доларів на мистецькі проєкти об'єднує зірок кіно, музики, спорту та політики задає глобальні модні тренди Вінтур повністю контролює список гостей і концепцію заходу.

